WhatsApp: su iOS arriva la registrazione audio continua

28/11/2017

WhatsApp è disponibile in una nuova versione per dispositivi iOS e introduce una nuova funzionalità già avvistata nel recente passato sulla beta per Android. Si tratta della possibilità di avviare la registrazione audio continua dei messaggi vocali, in moda da non voer tenere per forza premuto il dito sull’icona del microfono per tutta la durata della conversazione. Per attivare la nuova funzione, basta avviare la registrazione e a quel punto ci viene suggerito di effettuare uno swipe verso l’alto per bloccarla. In seguito, si potrà decidere di annullarla o se inviarla. L’aggiornamento, dicevamo, è già disponibile per dispositivi Apple, ma non ancora per smartphone e tablet Android, anche se il roll out non dovrebbe tardare.

WhatsApp: da chiamata a videochiamata live

E non finisce qui, perché oltre alle novità relative ai gruppi, sono in arrivo altri aggiornamenti per WhatsApp. Come rivela WABetaInfo, infatti, nella schermata di chiamata comparirà presto la possibilità di passare rapidamente da una chiamata vocale ad una video, anche se questa funzionalità dovrebbe essere esclusivamente per Android. Il destinatario, a sua volta, riceverà un avviso grafico che gli consentirà di attivare la fotocamera anteriore con uno swipe sull’icona apposita.
