WhatsApp: su iOS arriva la registrazione audio continua
di Redazione
28/11/2017
WhatsApp: da chiamata a videochiamata liveE non finisce qui, perché oltre alle novità relative ai gruppi, sono in arrivo altri aggiornamenti per WhatsApp. Come rivela WABetaInfo, infatti, nella schermata di chiamata comparirà presto la possibilità di passare rapidamente da una chiamata vocale ad una video, anche se questa funzionalità dovrebbe essere esclusivamente per Android. Il destinatario, a sua volta, riceverà un avviso grafico che gli consentirà di attivare la fotocamera anteriore con uno swipe sull’icona apposita.
