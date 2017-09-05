Caricamento...

WhatsApp: inviare messaggi anche a chi non abbiamo in rubrica

Redazione Avatar

di Redazione

05/09/2017

Ci sarà capitato sicuramente tante volte di dover inviare un Sms ad un numero che non abbiamo in rubrica, ma essendo sprovvisti di credito non ci è stato possibile farlo. In questi casi, WhatsApp è la soluzione, ma come si fa ad inviare un messaggio ad un numero non presente nella rubrica? Ufficialmente non è un’operazione consentita dallo staff dell’app di proprietà di Facebook. Lo si può fare, però, installando un’applicazione di terze parti al momento disponibile solo per dispositivi Android che prende il nome di Click2Chat. Se avete uno smartphone con sistema operativo di Google, vi basta scaricare l’app dal Play Store e una volta installata vi troverete di fronte ad un’interfaccia grafica molto simile a quella di WhatsApp. In sostanza, le due app si collegano immediatamente, ma prima di inviare un messaggio ad un utente non presente in rubrica, bisognerà digitare il numero, selezionare la nazionalità e il gioco è praticamente fatto.

WhatsApp e Click2Chat assieme

A quel punto non rimane che digitare il messaggio ed inviarlo. Tra le altre funzioni interessanti di Click2Chat, c’è la possibilità di programmare l’invio dei messaggi. In definitiva, si tratta di un’app molto utile e tramite la quale possiamo evitare di riempire la rubrica di numeri ai quali dobbiamo mandare solo qualche messaggio saltuario perché non vi abbiamo contatti costanti.
Redazione

