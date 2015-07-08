WhatsApp in arrivo "mi piace" e "marca come non letto"
di Redazione
08/07/2015
Una prossima versione di WhatsApp potrebbe includere una nuova funzionalità per marcare un messaggio come non letto e un pulsante per sottolineare con un mi piace le foto. L'indiscrezione arriva da un beta tester di WhatsApp, Ilhan Pektas, che in un Tweet annuncia: https://twitter.com/0xmaciln/status/615931390656413696 Tradotto in italiano potrebbe assomigliare a qualcosa del tipo: "Pulsante mi piace per le foto condivise in WhatsApp :o #cool" Attualmente non ci sono molte più informazioni oltre a quelle rivelate da Ilhan Pektas e non c'è nessuna presa ufficiale da parte della società. Per cui la funzionalità potrebbe anche non vedere mai la luce. Poiché tuttavia il pulsante "Mi piace" è da tempo immemore un punto cardine nelle strategie di Facebook, appare sensato che una funzionalità analoga potrebbe comparire anche in WhatsApp. Sulle modalità con cui un pulsante del genere potrebbe funzionare non è ancora possibile dire nulla. Contemporaneamente il sito ADSLzone svela che nella prossima versione di WhatsApp potrebbe anche essere inclusa una nuova funzionalità che consentirebbe di marcare i messaggi come "non letto". Un po' come accade nelle email. Anche in questo caso non sono disponibili informazioni su come questa nuova funzionalità potrebbe essere implementata, ed anche in questo caso non c'è nessuna evidenza che possa mai giungere al grande pubblico. Tuttavia un documento interno a Facebook pubblicato come leak da ADSLzone sembrerebbe indicare che il social ha allo studio questa nuova funzione. Trattandosi di un leak è difficile fornire una percentuale di attendibilità. ADSLzone sostiene di avere scovato il documento setacciando il centro di traduzione di WhatsApp, ovvero il sito dove l'app viene localizzata in tutte le lingue supportate dall'App di messaggistica.
