Watson Health Cloud la piattaforma IBM dedicata alla salute

Watson, il sistema di cognitive computing sviluppato da IBM, sarà in grado di elaborare dati precisi anche in campo medico, diventando, così, un valido e affidabile punto di riferimento per la cura della salute e il benessere quotidiano. L’obiettivo è dare un senso ai diversi dati che vengono registrati ogni giorno attraverso la tecnologia indossabile, nella fattispecie di smartwatch, braccialetti o altri gadget hi-tech che fungono da fitness o activity tracker, e raccoglierli tutti insieme nella piattaforma Watson Health Cloud. In questo modo Watson riuscirà ad elaborare algoritmi intelligenti per analisi cliniche puntuali e studi quantitativi e qualitativi dei fenomeni che accadono in medicina in particolari circostanze. Per questo ambizioso progetto IBM ha già stretto importanti partnership con Medtronic, l’azienda irlandese attiva nel campo delle tecnologie biomediche che convergerà le sue risorse sulla messa a punto di App per malattie croniche come il diabete. Non resta indietro la multinazionale statunitense Johnson & Johnson, produttrice di farmaci, che grazie ai dati estrapolati da Watson Health Cloud riuscirà a realizzare delle App utili ai pazienti che soffrono di diabete o a chi necessità di indicazioni specifiche per riprendere la forma fisica a seguito di interventi chirurgici. Si unisce all’iniziativa anche il colosso di Cupertino, Apple, già attivo nel campo della ricerca medica con Healthkit e Researchkit i cui contenuti, relativi alla salute degli utenti che accettano di partecipare alla ricerca condividendo le informazioni legate alla loro salute, potranno essere analizzati da Watson Health Cloud. Tutti i dati sanitari degli utenti presenti sulla piattaforma verranno gestite in modo sicuro per garantire loro il massimo controllo della privacy. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=jeCgQ5XrurY] Un’opportunità che potrebbe rivoluzionare la medicina e trovare un legame tra i sintomi di una malattia e lo stile di vita e le abitudini di ogni giorno. La condivisione e la cooperazione potranno far compiere passi da gigante per la cura della salute e non si dovrà rimanere stupiti se tra qualche tempo i medici interrogheranno il sistema per fare una diagnosi precisa e risolvere problemi di salute poco intuitivi.
