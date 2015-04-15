Home Business Nokia acquisisce Alcatel-Lucent per 15,6 miliardi

di Redazione 15/04/2015

Nokia acquista Alcatel-Lucent per la cifra record di 15,6 miliardi e diventa leader nelle reti per comunicazioni a livello mondiale. Secondo quanto riferiscono i principali organi di stampa internazionale, l’accordo di fusione è già stato annunciato dai due gruppi che formeranno un’unica compagnia con sede in Finlandia, dove attualmente si trova la sede di Nokia. Agli azionisti di Alcatel-Lucent saranno ceduti 0,55 azioni della nuova società, che sarà gestita dai manager finlandesi e manterrà il nome di Nokia. Gli avvocati sono già al lavoro da tempo, dunque, an che se per il completamento delle operazioni di fusione occorrerà attendere la prima metà del 2016. Un accordo, in definitiva, destinato a scuotere il mercato, considerato che si è avviata la fusione di due aziende che di recente hanno vissuto un periodo abbastanza difficile. Entrambe, infatti, sono state costrette a dolorose cessioni: Nokia ha venduto la divisione che produceva i telefonini a Microsoft, mentre Alcatel-Lucent ha di recente effettuato un’importante quanto dolorosa spending-review che ha comportato il taglio di 10mila dipendenti e la dismissione di beni per 600 milioni di euro. L’obiettivo della “nuova Nokia”, molto probabilmente, sarà quello di concentrarsi meglio sulle reti per la comunicazione, laddove c’è da battere la concorrenza di Ericsson e Huawei. Inglobando Alcatel, Nokia potrà competere ad armi pari a livello di infrastrutture 4G ed Lte, ma prima di aver ottenuto il via libera del governo francese. Oltralpe, infatti, considerano Alcatel-Lucent una compagnia strategica e, soprattutto nel comparto ricerca, non sarebbero tollerati licenziamenti. Nokia dovrebbe dunque inglobare la gestione dell’azienda (i manager si trasferiranno in Finlandia), lasciando comunque aperte le sedi francesi salvaguardando tutti i posti di lavoro.