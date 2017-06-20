USA: vendita di smartphone vietata sotto i 13 anni?

USA
- Presto potrebbe essere vietata la vendita di smartphone
ai minori di 13 anni. In Colorado
, infatti, un’associazione di genitori vorrebbe sottoporre agli elettori una legge di iniziativa popolare che imponga ai negozianti di non vendere i telefonini ai più giovani, ma anche di chiedere agli acquirenti l’età di colui il quale che sarà l’effettivo utilizzatore del dispositivo. Nel caso di acquisto per un minore di 13 anni, riferisce l’agenzia ‘Ansa’, la vendita sarebbe vietata.
L’iniziativa è di Parents Against Underage Smartphones
(Genitori contro gli smartphone ai minorenni): affinché la legge possa essere sottoposta agli elettori il prossimo anno, dovranno raccogliere qualcosa come 300.000 firme. Alla guida di questo gruppo organizzato di genitori c’è il medico anestesista Tim Farnum
, padre di 5 figli, secondo cui con uno smartphone i bambini "passano dall'essere estroversi, energici, interessati al mondo e felici, all'essere solitari"
.
Qualora poi entrasse in vigore, questa legge andrebbe ad interessare qualcosa come 3.000 attività commerciali del Colorado. In caso di violazione delle disposizioni, i negozianti rischierebbero una multa
dai 500 dollari in su. Leggi simili sono in via di discussione anche in Europa: in Irlanda
, ad esempio, si punta a infliggere una multa di 100 euro ai genitori nel caso di vendita di smartphone ad adolescenti sotto i 14 euro e in caso di utilizzo incontrollato di Internet.