Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Unicode 10.0: ecco 56 nuove faccine emoji

Redazione Avatar

di Redazione

22/06/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Unicode 10.0: ecco 56 nuove faccine emoji
Unicode 10.0, il nuovo standard è stato ufficializzato solo da 48 ore ma sono già tante le novità per le tastiere virtuali che troviamo su smartphone e tablet. Tra le aggiunte in arrivo, ci sono ben 56 nuove faccine, le famosissime emoji che rappresentano attività e stati d’animo. Tra le novità, ci sono diversi simboletti, come quello del bitcoin, ma non solo. Il consorzio Unicode, che si occupa degli standard dei pittogrammi in modo che siano visibili ugualmente su tutti i tipi di dispositivi e sistemi operativi, ha già preparato le nuove immagini che saranno disponibili agli utenti a partire dall’autunno. Tra le nuove 56 emoticon, ci saranno oltre al bitcoin - la moneta virtuale la cui popolarità continua a salire - anche altri simboli relativi a cibi, sport, espressioni e società. Alcuni esempi? La donna islamica con il velo, l’uomo con la barba folta, la donna che allatta, insomma, emoji che rappresentano problemi ormai quotidiani delle società occidentali.

Unicode 10.0: nuove emoji fantasy

E ancora, la faccina che con il dito davanti la bocca indica il silenzio, la risata nascosta con la mano davanti la bocca, il sopracciglio alzato in segno di perplessità e il vomito. Tante aggiunte anche alla categoria “fantasy”: elfi, vampiri, fate, tritoni, maghi e zombie sono solo alcune delle new entry. Quanto alla sezione sport, invece, fa capolino l’arrampicata su roccia, il curling e la slitta, mentre si aggiungono al guardaroba cappotto, sciarpa, calzini e guanti. Tra i cibi, esordio di torta e cereali, sandwich, pretzel, bistecca e hummus, lattuga, broccoli e noce di cocco.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Costituire una SRL innovativa da casa: grazie a iubenda è possibile

Articolo Successivo

Google ci aiuterà a trovare lavoro, ecco come

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020