Unicode 10.0: ecco 56 nuove faccine emoji
di Redazione
22/06/2017
Unicode 10.0: nuove emoji fantasyE ancora, la faccina che con il dito davanti la bocca indica il silenzio, la risata nascosta con la mano davanti la bocca, il sopracciglio alzato in segno di perplessità e il vomito. Tante aggiunte anche alla categoria “fantasy”: elfi, vampiri, fate, tritoni, maghi e zombie sono solo alcune delle new entry. Quanto alla sezione sport, invece, fa capolino l’arrampicata su roccia, il curling e la slitta, mentre si aggiungono al guardaroba cappotto, sciarpa, calzini e guanti. Tra i cibi, esordio di torta e cereali, sandwich, pretzel, bistecca e hummus, lattuga, broccoli e noce di cocco.
