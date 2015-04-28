Uber e Pharmawizard insieme su Mobilità e Salute

“Siamo molto orgogliosi di questo accordo con Uber, perché va nella giusta direzione”

“La Salute e la Mobilità sono due concetti che riguardano la collettività, ma che devono essere sviluppati collocando al centro il singolo utente/cittadino. La Partnership con Uber ambisce a questa finalità, semplificando l’accesso a questi servizi grazie alla loro integrazione”. “Questa collaborazione – ha detto Benedetta Arese Lucini general manager di Uber in Italia – continua sulla strada intrapresa da Uber. Si tratta di mettere l’innovazione al servizio del consumatore per rendere più accessibili le città conciliando nel modo migliore le diverse esigenze della vita quotidiana”

Uber e Pharmawizard annunciano un accordo attraverso il quale produrranno uno sforzo congiunto per mettere a disposizione una serie di servizi destinati a coniugare mobilità e salute con l'obiettivo offrire un migliore servizio al cittadino. Uber è la nota applicazione che consente di mettere in diretto contatto chi ha bisogno di un auto per spostarsi e chi ne possiede una ed è disposto ad offrire i propri servizi come autista. Pharmawizard è una piattaforma che consente di confrontare farmaci di marca ed equivalenti scegliendo quello più indicato per le proprie esigenze e proponendo anche la farmacia più vicina disponibile. Uber e Pharmawizard dunque collaboreranno per offrire servizi sempre più adeguati alle esigenze del cittadino. Già oggi è possibile prenotare una corsa verso il proprio centro di terapie ma in un futuro per esempio sarà possibile prenotare contemporaneamente la visita medica e l'auto necessaria per raggiungere il centro presso cui effettuare la prestazione. A breve Pharmawizard lancerà le nuove funzionalità Promemoria e Armadietto, che consentiranno di seguire con semplicità le proprie terapie e di organizzare i farmaci in casa. Con Uber si potranno coordinare ancora meglio le attività connesse a queste nuove funzioni, evitando sprechi, cattive gestioni e facilitando l’acquisto in farmacia.sostiene il Direttore Generale di Pharmawizard Luana Longo.Già da ora gli utenti Pharmawizard possono usare il codice "Pharmawizard" per ottenere una corsa gratuita con Uber fino ad un massimo di 15€. La promozione è valida per i nuovi utenti.