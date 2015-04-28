Home Business Paypal estende i pagamenti "One-Touch" al Web

di Redazione 28/04/2015

L'acquisto di beni e servizi online è un settore in continua espansione. Gli utenti che effettuano acquisti attraverso la rete cresce di giorno in giorno. Nonostante questo esistono ancora delle barriere all'acquisto. Una di queste coinvolge la necessità di reinserire i propri dati ad ogni acquisto su piattaforme e negozi online diversi. PayPal vuole facilitare ulteriormente l'acquisto al cliente quando si tratta di dover inserire i propri dati e estende la funzionalità "One-Touch" dalle piattaforme mobile al Web. One-Touch consente di effettuare una sola volta il login su Paypal ed effettuare poi acquisti successivi senza dover introdurre nuovamente le credenziali. La funzionalità era già stata introdotta lo scorso anno sui sistemi mobile equipaggiati con iOS e Android. Secondo Paypal questa ulteriore funzionalità renderà più semplice l'acquisto ai clienti consentendo ai merchant di innalzare maggiormente il volume delle proprie vendite. One-Touch aveva incontrato il favore degli utenti mobile. I display ridotti e le tastiere virtuali non sono sempre il mezzo migliore per inserire i propri dati quando si effettuano degli acquisti, così One-Touch ha rappresentato per iOS e Android una buona soluzione per incrementare il volume delle vendite. Tuttavia nonostante l'uso di Smartphone e Tablet anche per lo shop online stia rapidamente crescendo, è ancora il Web a fare la parte del leone quando si tratta di acquistare in rete. Il porting di One-Touch al Web farà, nelle aspettative di paypal, da volano alle vendite. Nel primo trimeste del 2015 il volume delle transazioni effettuate attraverso Paypal è cresciuto del 24% con il segmento Mobile che aumenta quasi del 40% in un anno ma che occupa ancora il 30% di tutte le transazioni effettuate con Paypal. PayPal One-Touch sarà disponibile da oggi negli Stati Uniti ed arriverà nei prossimi mesi in tutti i paesi dove Paypal è presente