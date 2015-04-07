Tiscali Streamago sfida Periscope e Meerkat
di Redazione
07/04/2015
È decisamente tempo di streaming live video. Dopo l'arrivo dell'app che ha definitivamente aperto il mercato del live broadcasting: Twitter Periscope e la conferma della sua degna rivale: Meerkat è ora tempo dell'italica Streamago di sfidare i super blasonati rivali. Streamago Social è prodotta da Tiscali per il solo sistema operativo iOS, come del resto le concorrenti, ma si differenzia dalle altre per il canale attraverso cui ha deciso di trasmettere gli eventi in streaming: Facebook. La scelta di Tiscali è stata quella di consentire agli utenti di poter effetturare lo stream live degli eventi attraverso un media già incredibilmente diffuso come Facebook. Dunque chi usa Streamago attraverso il proprio account Facebook può sfruttare tutte le caratteristiche classiche del social di Zuckerberg, commenti, condivisioni, tag, like, in più gli eventi rimarranno disponibili per lo streaming anche dopo il live. Infine per venire incontro a coloro i quali non dispongono di banda a sufficienza per visionare i contenuti in streaming senza continue interruzioni, è anche possibile limitare lo stream ad un flusso audio. Ultima caratteristica di Streamago è quella di poter effettuare lo stream anche dal desktop attraverso un'app per Facebook dedicata. Funzionalità interessante per effettuare lo stream di una conferenza per esempio dove l'evento non è abbastanza dinamico da richiedere la disponibilità di un dispositivo mobile, pià adatto a seguire eventi in movimento. Dunque l'italiana Streamago va ad ampliare la scelta delle App disponibili per il live broadcasting, ultima frontiera di quella che sembra essere la lotta per accaparrarsi un pezzo della torta che rappresenta il ricco mercato dei video nel mondo. Periscope, Meerkat e adesso anche Streamago rappresentano anche l'ultima frontiera in fatto di diffusione dell'informazione. La loro peculiarità di app dedicate al live streaming video di eventi di ogni genere le rende uno strumento eccezionale a servizio dell'informazione in tempo reale, ma anche uno sfogo in più per troll e spammer di ogni genere. Streamago proprio per distinguere fra utenti comuni e utenti che vogliono utilizzare le funzionalità del live broadcasting video con finalità evidentemente professionali o educative mette a disposizione anche una modalità premium con costi che oscillano fra i 69€ e i 290€ mese con la possibilità di creare un vero e proprio palinsesto televisivo ed utilizzare il servizio per creare una WebTV live 24/7
