Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Throwboy i cuscini a forma di "Faccina" sono già un cult

Redazione Avatar

di Redazione

04/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Throwboy i cuscini a forma di
Ci sono oggetti semplici semplici che diventano prodotti di enorme successo dimostrando che la semplicità vince sempre e la fantasia e l'inventiva sono pur sempre la nostra maggior risorsa. È il caso di questi bellissimi Throwboy, semplici cuscini a forma di Emoticon. I cuscini sono belli, colorati e sicuramente destinati a diventare un fenomeno di costume. In realtà l'azienda produttrice ha già realizzato dei cuscini di dimensioni normali, quelli che vuole realizzare adesso sono dei minicuscini con tanto di clip da agganciare allo zaino, allo specchietto dell'auto o comunque da portare sempre a spasso per il proprio piacere i Throwbabies. L'idea è di produrre 6 tipologie di cuscini-emoticon da quello più sorridente a quello più perplesso in modo che possiate utilizzare ogni giorno quello che rispecchia maggiormente il vostro stato d'animo. Attualmente i Throwboy sono disponibili su Kickstarter e potete acquistarne tre al costo di circa 15€, purtroppo per noi europei sarà necessario però aggiungere circa 9€ per le spese di spedizione.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Una clessidra per alimentare 1000 case

Articolo Successivo

Cyanogen rifiuta Google

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022