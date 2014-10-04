Throwboy i cuscini a forma di "Faccina" sono già un cult
di Redazione
04/10/2014
Ci sono oggetti semplici semplici che diventano prodotti di enorme successo dimostrando che la semplicità vince sempre e la fantasia e l'inventiva sono pur sempre la nostra maggior risorsa. È il caso di questi bellissimi Throwboy, semplici cuscini a forma di Emoticon. I cuscini sono belli, colorati e sicuramente destinati a diventare un fenomeno di costume. In realtà l'azienda produttrice ha già realizzato dei cuscini di dimensioni normali, quelli che vuole realizzare adesso sono dei minicuscini con tanto di clip da agganciare allo zaino, allo specchietto dell'auto o comunque da portare sempre a spasso per il proprio piacere i Throwbabies. L'idea è di produrre 6 tipologie di cuscini-emoticon da quello più sorridente a quello più perplesso in modo che possiate utilizzare ogni giorno quello che rispecchia maggiormente il vostro stato d'animo. Attualmente i Throwboy sono disponibili su Kickstarter e potete acquistarne tre al costo di circa 15€, purtroppo per noi europei sarà necessario però aggiungere circa 9€ per le spese di spedizione.
