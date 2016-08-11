Tatoué, il primo robot al mondo che realizza tatuaggi
di Redazione
11/08/2016
In un prossimo futuro i robot ci ruberanno il lavoro? E se così fosse, vi fareste mai fare un tatuaggio da un tatuatore robot? Due designer francesi hanno dato vita a Tatoué, un incrocio tra una moderna stampante 3D e un robot industriale, in grado di realizzare tatuaggi su pelle umana.
La nascita dell’ideaPierre Emm e Johan da Silveira. Sono questi i nomi dei due designer dello studio francese Appropriate Audiences che hanno realizzato Tatoué. Si tratta del primo robot al mondo capace di svolgere il mestiere del tatuatore in maniera autonoma. L’idea nacque originariamente durante un workshop scolastico. I due artisti si erano infatti conosciuti a Parigi, durante i corsi che stavano frequentando alla scuola di design ENSCI les Ateliers. Fu la loro successiva collaborazione con la compagnia di stampa 3D Le FabShop a dare forma completa ai loro sogni. https://vimeo.com/175491863
Tatoué: l’evoluzione del progettoCome spiegano i due designer, il procedimento per la realizzazione di Tatoué è stato lungo e complesso. Agli albori si trattava soltanto di una stampante 3D dotata di un ago per tatuaggi. Un prototipo dotato di moltissime limitazioni, in grado di effettuare disegni solo su superfici piatte e lisce. Dopo numerosi esperimenti si arrivò quindi alla conclusione finale: serviva un robot più sofisticato. Tatoué doveva essere in grado di riprodurre il disegno desiderato anche su una superficie imperfetta, come una pelle umana.
Il robot, nella sua forma finaleTatoué, è ora un ibrido. Dotato di un kit professionale per la realizzazione di tatuaggi, Tatoué è un robot industriale che si interfaccia con un software di disegno e con la sua stampante 3D integrata. Nonostante le diverse modifiche apportate al progetto iniziale, il robot non è ancora pronto per fare il suo debutto nella società, in quanto necessita di diverse messe a punto. I suoi risultati però sono eccellenti: il suo ago è davvero preciso ed è in grando di pungere la pelle fino a 150 volte al secondo.
