Una tastiera da prendere a pugni
di Redazione
06/11/2014
Blocco dello scrittore? frustazione da assenza di creatività? ore passate a fissare con sguardo assente un foglio di word che non ne vuole sapere di essere riempito con fiumi di parole? Capita a chi scrive, è uno di quei momenti che gettano nello sconforto blogger, giornalisti, redattori, web writer e in generale chiunque altro faccia della scrittura una professione ed un piacere. Ben consapevoli di cosa possa significare un blocco della creatività, lo studio tedesco Bless ha creato questa tastiera letteralmente da prendere a pugni. In realtà non si tratta di una tastiera nel senso classico del termine, ma di una serie di PunchBall, come quelli che usano i pugili in allenamento per intenderci. Su ciascun punchball è rappresentata una lettera. [vimeo https://vimeo.com/10630597] Lo scrittore in preda ad un blocco creativo, può prendere a pugni i punchball tutto il tempo sfogando la sua rabbia e abbattendo metaforicamente le lettere che in quel momento ostacolano la sua vena artistica. Ma mano che i punchball subiscono la veemenza dello scrittore si comporrà sullo schermo un testo composto con le lettere colpite. Tutto ciò metaforicamente e anche fisicamente abbatte l'ostacolo e rimette in pista l'artista rendendo al mondo quel talento che stava rischiando di finire la sua carriera in preda al panico da foglio bianco La tastiera è stata presentata alla Biennale del Design di Instanbul iniziata il 1 Novembre e che terminerà il 14 Dicembre
Articolo Precedente
Un'estensione di Chrome per criptare Tweet, Email e status di FB
Articolo Successivo
Jawbone lancia Up3, più di una fitband...