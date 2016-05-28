Home Gadget e Curiosità Swisscom, arriva il primo smartwatch Samsung con eSIM!

Swisscom, arriva il primo smartwatch Samsung con eSIM!

di Redazione 28/05/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La rivoluzione dettata dall'arrivo delle sempre più note eSIM, chip integrati a livello hardware dai brand produttori di smartphone e dispositivi portatili, capaci di gestire qualsiasi informazione a livello di autenticazione, sicurezza e connessione di rete del device, è arrivata anche su Samsung Gear S2 Classic 3G, potenziato da Swisscom, uno dei primi smartwatch capaci di integrare da cima a fondo tutte le possibilità offerte dalle nuove embedded SIM, dalla gestione online dei profili di sicurezza alle opzioni offerte dal provider telefonico scelto. Samsung Gear S2 Classic3G di Swisscom sarà disponibile dal prossimo 7 Giugno in alcuni shop selezionati, e permetterà di ricevere contestualmente un nuovo numero telefonico abbinato a Internet mobile unlimited, che darà nuova linfa alla possibilità di ascoltare musica in streaming, visitare il Web, controllare le notifiche e ricevere info in tempo reale su eventi o previsioni. Il nuovo profilo eSIM proposto da Swisscom viene lanciato ufficialmente su piattaforma Android, rivelatasi la prima in grado di accogliere tutte le novità proposte dalla nuova SIM mobile del futuro. Swisscom e Samsung Gear: un binomio infallibile Grazie alle possibilità offerte da Samsung Gear S2 Classic, Swisscom mette a disposizione la possibilità di scaricare i dati relativi alla propria eSIM personale da un cloud dedicato, già predisposta per la connessione alla rete telefonica mobile: si evita quindi di utilizzare una SIM regular, che a volte può comportare problemi nel suo riadattamento fisico nel caso in cui si passi da un vecchio smartphone ad un dispositivo di nuova generazione: nel caso in cui cambiassimo smartwatch o cellulare, il nostro profilo eSIM verrebbe trasferito senza alcuna difficoltà online, con evidente risparmio di tempo. Le opportunità digitali offerte da Samsung e Swisscom grazie a Gear S2 si intuiscono da ora e si appellano anche al cosiddetto "Internet of Things": le eSIM sono senz'altro molto più predisposte delle classiche schede ad interagire con device e sensori connessi in rete. Telecamere, fitness tracker, sensori per l'e-health potranno essere gestiti con un "tap" su schermo anche da distanza, in quanto connessi alla medesima rete che fa capo allo smartwatch: l'innovazione proposta dal nuovo modello Swisscom non è quindi affatto da sottovalutare, ed avrà impatto sul Web così come su numerosi ambiti della tecnologia "fisica".