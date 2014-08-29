Prima di tutto cosa c'entrano 2,800W con un tavolo da ping pong? In effetti normalmente non c'entrano niente, eccetto che STIGA Studio è un tavolo da ping pong ma anche un impianto audio da 2,800W di potenza, 8 speaker Kicker KS Series 3-way 6x9 e due subwoofer Kicker 12" Solo-Baric L7 e naturalmente connettività bluetooth per poter inviare al vostro impianto tutta la musica che volete. [caption id="attachment_923" align="aligncenter" width="700"] Stiga studio un tavolo da ping pong da 2.800W[/caption] A che serve? Beh ci potete sempre giocare a Ping Pong, ma in realtà il tavolo è un bellissimo oggetto di design e soprattutto la disposizione degli speaker favorisce una diffusione praticamente perfetta dell'audio. Detto questo ci sono anche due o tre particolari che potrebbero renderlo piacevole anche durante una festa, dove indubbiamente non resterebbe inosservato. E' dotato di un impianto luci led che può funzionare con il ritmo della musica ed ha un microfono integrato nel caso in cui qualcuno dei vostri ospiti non voglia assolutamente perdere l'occasione di deliziare la platea con la propria voce attraverso un impianto da solo 2,800W. Si certo non costa esattamente quanto un piatto di lenticchie, in realtà parliamo di 14,900$ ma se disponete di una casa adatta ad ospitare un oggetto di questo genere è probabile che possiate permettervi di acquistare degli oggetti di design. La disponibilità è limitata.