Home Eventi Songs of Innocence degli U2 gratis su iTunes

Songs of Innocence degli U2 gratis su iTunes

di Redazione 10/09/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il keynote di Apple con cui i nuovi iPhone 6 e il nuovo Apple Watch hanno fatto il loro debutto ufficiale in società era quasi finito. Si aspettavano solo i saluti finali di Tim Cooks, ed in effetti qualcuno già stava abbandonando l'evento mentre Tim Cooks parlava di quanto sia importante il legame che Apple ha con la musica e annunciava l'iTunes festival che durerà tutto il mese di Settembre. Proprio a margine di questa presentazione, quando tutto sembrava ormai finito Tim Cooks ha annunciato l'arrivo degli U2 sul palco. Inutile dire che la folla si è rianimata. Cooks e Bono Vox hanno messo in piedi un simpatico siparietto prima che la band si esibisse sul palco. E alla fine dello spettacolo con un'altra gag hanno annunciato che l'album "Songs of Innoncence" sarebbe stato reso disponibile gratuitamente a tutti gli utenti di iTunes. A dire il vero non è stato un annuncio classico ma un divertente scambio di battute fra Tim Cooks e Bono Vox. Il secondo alla fine ha chiesto al primo "Sei sicuro che l'album Songs of Innocence sarà distribuito gratuitamente a 500 milioni di persone nei prossimi 5 secondi?". Tim Cooks non si è lasciato pregare ed è iniziato un conto alla rovescia che è culminato con l'incontro fra il dito indice di Bono Vox e quello di Tim Cooks. Inutile dire che qualche secondo dopo l'annuncio, il mio iTunes era già in fibrillazione e un paio di minuti dopo nella mia libreria c'era del tutto gratuitamente "Songs of Innocence" [youtube http://youtu.be/5uvYUKiFN6k]