Sofft il sapone che respinge le macchie
di Redazione
24/10/2014
Se siete fra quelli che non riescono a mangiare un piatto di spaghetti senza macchiare una camicia questo detergente è quello che fa per voi. Quando lo abbiamo visto all'opera su Kickstarter non potevamo credere ai nostri occhi. Apparentemente si tratta di un normale sapone per lavare la biancheria. In realtà i progettisti assicurano che bastano due lavaggi con Sofft per fare in modo che i vostri abiti diventino repellenti a qualsiasi tipo di macchia. Nel video dimostrativo si vedono caffè o vino versati su camicie bianche, roba che in teoria rovinerebbe qualunque capo d'abbigliamento e che invece magicamente viene pulita via solo asciungando il liquido con un tovagliolino e neanche una traccia rimasta sulla camicia. Sostanzialmente sarebbe una rivoluzione per l'economia domestica. In più l'azienda produttrice di questo magico detergente assicura che è completamente progettato per non inquinare. In più Sofft lascia un minor contenuto residuo sugli abiti consentendo un tempo di asciugatura più rapido, inoltre è efficace anche a temperature basse. In pratica un sapone miracoloso che potrebbe preservare i nostri vestiti dalla nostra fantozziana capacità di trovare sempre modi più fantasiosi di macchiarli e rovinarli per sempre
