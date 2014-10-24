Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Sofft il sapone che respinge le macchie

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Sofft il sapone che respinge le macchie
Se siete fra quelli che non riescono a mangiare un piatto di spaghetti senza macchiare una camicia questo detergente è quello che fa per voi. Quando lo abbiamo visto all'opera su Kickstarter non potevamo credere ai nostri occhi. Apparentemente si tratta di un normale sapone per lavare la biancheria. In realtà i progettisti assicurano che bastano due lavaggi con Sofft per fare in modo che i vostri abiti diventino repellenti a qualsiasi tipo di macchia. Nel video dimostrativo si vedono caffè o vino versati su camicie bianche, roba che in teoria rovinerebbe qualunque capo d'abbigliamento e che invece magicamente viene pulita via solo asciungando il liquido con un tovagliolino e neanche una traccia rimasta sulla camicia. Sostanzialmente sarebbe una rivoluzione per l'economia domestica. In più l'azienda produttrice di questo magico detergente assicura che è completamente progettato per non inquinare. In più Sofft lascia un minor contenuto residuo sugli abiti consentendo un tempo di asciugatura più rapido, inoltre è efficace anche a temperature basse. In pratica un sapone miracoloso che potrebbe preservare i nostri vestiti dalla nostra fantozziana capacità di trovare sempre modi più fantasiosi di macchiarli e rovinarli per sempre
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Carvey la stampante 3D che ogni artista vorrebbe avere

Articolo Successivo

Facebook lancia una nuova app: Rooms

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022