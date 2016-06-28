#SMMdayIT 2016: un grande successo di partecipazione e condivisione
di Redazione
28/06/2016
(Milano – 22.06.2016) Esperienza innovativa e formativa presso la sede de “Il sole 24 ore” (Auditorium Renzo Piano e Sala Collina) dove competenze, dinamicità e creatività si fondono alla perfezione per creare network e confronto tra i professionisti, dando così vita a una community social e digital. “I siti web sono da rifare con Landing Page mirate, c’è mancanza di conoscenza specifica sui social e digital nelle aziende e molto spesso non conoscono i propri clienti” ha detto Andrea Albanese, l’organizzatore della manifestazione, che nella sua introduzione, ha sottolineato come l’informazione può passare anche attraverso i social. L’auditorium Renzo Piano è stato il cuore pulsante della comunicazione social! Che con interventi programmati, ciascuno di 30 minuti, caratterizzati anche dal confronto con il pubblico sono state mostrate e raccontate tante testimonianze della comunicazione digitale che hanno reso stimolante e dinamica la giornata. Il successo dell’evento si consolida anche dai dati arrivati dall’hashtag #SMMdayIT: per l’intera mattina è rimasto stabilmente al 3 posto nei trend topic su twitter in Italia e al 45mo posto nel mondo, a fine serata era stato twittato oltre 23mila volte da 1800 utenti unici, con 87milioni di impression. Sono felice di aver potuto partecipare a questo evento e rifacendomi a una frase letta durante la pausa networking “Non abbiamo la sfera di cristallo ma certe cose si possono capire!” io ho capito che questa manifestazione deve essere ogni anno un punto di riferimento per tutti i professionisti del settore social e digital. YOUR BRAND, YOUR INFLUENCE, YOUR POWER Articolo scritto con la collaborazione di Gianluca Mendicino.
