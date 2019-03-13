Smartphone sempre più innovativi per superare la stasi del mercato
di Redazione
13/03/2019
I motivi del successo dei produttori cinesi nel mercato smartphoneXiaomi e Huawei infatti propongono modelli con eccellenti caratteristiche tecniche, tali da rivaleggiare i colossi Samsung ed Apple, ma mantenendo prezzi molto meno bassi. Per fare un esempio, uno dei diretti rivali di Samsung Galaxy S10 sarà Huawei P30. Caratteristiche tecniche simili, a fronte di un discreto divario di prezzi (845 euro il coreano, probabilmente 645 il cinese). Prezzi che scendono ancora se prendiamo in considerazione Xiaomi, che nel 2018 ha sorpreso il mercato con il suo Pocophone F1, smartphone con caratteristiche da top di gamma a 349 euro (troviamo una serie di cellulari di queste case proposti in abbonamento dai principali gestori telefonici, qui potete trovare le recensioni di Vodafone). Per far cambiare verso alla corrente di un mercato stagnante, dove ormai tutti possiedono uno smartphone ed è difficile creare ulteriori innovazioni, le aziende produttrici stanno puntando su due fattori che possano giustificare un investimento più cospicuo in un settore dove sembra che ormai tutti i device si eguaglino in termini di caratteristiche: l’avvento dei cellulari di ultima generazione pieghevoli e la tecnologia 5G.
La tendenza cambierà grazie a due nuovi fattoriI cellulari pieghevoli sono stati introdotti sul mercato a novembre 2018 da un brand minore, Royole, che con il suo FlexPai ha aperto la strada all'innovazione in questa direzione. I grandi marchi hanno seguito la scia di FlexPai, ed abbiamo visto Samsung presentare il 20 febbraio il suo costoso Samsung Galaxy Fold (quasi 2000 euro), in una kermesse tenutasi a San Francisco dove è stato mostrato al mondo anche il nuovo Samsung Galaxy S10. Pochi giorni dopo, al Mobile World Congress 2019, è stato rivelato Huawei Mate X. Questo dovrebbe arrivare sul mercato a giugno, ad un prezzo di 2299 euro. Anche Xiaomi sta lavorando ad un device simile, ma per adesso il prodotto è ancora in fase di prototipo, e ci vorrà ancora del tempo prima che veda la luce. E anche Apple ha in progetto di abbracciare la sfida della più grande innovazione del momento nel mondo smartphone, come mostra il brevetto sul cellulare pieghevole. L’azienda però sembra voler aspettare la fuoriuscita dei modelli di Samsung, Google e Huawei, con il rischio però di rimanere indietro sulla Next Big Thing della telefonia mobile. Altra direttrice su cui le aziende si stanno muovendo è quella del 5G. La tecnologia radio di nuova generazione sarà lanciata in molte parti del mondo, Italia compresa, a partire dal 2019. Per approfittare della rete ultra veloce però, c’è bisogno di un cellulare che la supporti, e la maggior parte dei device che verranno lanciati nel futuro prossimo offriranno ancora soluzioni 4G. Si prevedono però 1 miliardo di nuovi abbonamenti nei prossimi 4 anni, e nessuno dei grandi marchi vuole farsi trovare impreparato. Tra le aziende che presenteranno i primi smartphone 5G, troviamo Samsung con il suo Galaxy S10 5G, Huawei con Mate X e Xiaomi con Mi Mix 3. Anche Apple lancerà il suo iPhone 5G, ma non sarà sicuramente una delle prime, e probabilmente vedremo la nuova tecnologia radio supportata su un device Apple solo nel 2020.
