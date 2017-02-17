Skype Preview, in test una nuova versione di Skype
di Redazione
17/02/2017
La concorrenza tra le applicazioni di chat, messaggistica e videochiamata si fa sempre più serrata e agguerrita. Microsoft lo sa ormai piuttosto bene e decide di implementare un nuovo importante aggiornamento per la versione Insider di Skype. L'applicazione dedicata al test delle funzionalità e alla loro messa a punto, prima di andare direttamente live nella versione ufficiale, cambia anche nome per evitare confusione, diventando Skype Preview.
Microsoft - tutte le novità in arrivo su SkypeTramite un comunicato sul suo blog ufficiale, Microsoft ha annunciato tutti i dettagli delle novità introdotte in anteprima nella versione Preview di Skype per Android e iOS. La volontà dell'applicazione è quella di migliorare notevolmente il suo look, strizzando sempre di più l'occhio ai giovani. In quest'ottica, infatti, tra le funzionalità principali introdotte vi è la possibilità di aggiungere in tempo reale reazioni, emoticon e altri effetti nelle video chiamate. Un nuovo pannello dedicato alle ricerche, invece, permetterà di avere tutte le informazioni e contenuti sotto mano, per essere subito pronti per la condivisione. Questa nuova versione di Skype darà anche finalmente spazio alle GIF e, tramite il noto servizio Giphy, si potrà cercare una particolare immagine animata da inserire come risposta a un messaggio. [gallery link="file" ids="14121,14122"] Tutte le novità elencate sono ancora in fase di test ma, per i più curiosi, è possibile provarle in anteprima, tramite l'iscrizione al programma Skype Preview. In questo modo si potrà scaricare la versione sviluppatori tramite il Play Store di Google. Gli utenti in possesso di un dispositivo iOS, invece, dovranno diventare membri del programma TestFlight. Non sono purtroppo ancora disponibili le note di rilascio con tutti i dettagli dell'aggiornamento e al momento attuale, attendiamo notizie da Microsoft per quanto riguarda l'arrivo di queste funzionalità nella versione definitiva di Skype. Continuate a seguirci, vi terremo aggiornati non appena vi saranno ulteriori comunicazioni.
