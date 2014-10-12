Home Gadget e Curiosità Sensoria: perfetto per ogni vero runner

di Redazione 12/10/2014

La corsa è uno sport che da dipendenza. Iniziare a correre è difficile, si deve vincere quel senso di fatica e trovare la voglia di indossare le scarpe da tennis e affrontare le strade del parco, della città o un sentiero di montagna. Ma una volta iniziato a correre, smettere è difficilissimo, ed ogni nuova corsa è una sfida con se stessi. Il runner vuole sempre il meglio, vuole migliorare il proprio stile, la propria respirazione, la propria resistenza e i propri tempi. Sensoria è uno speciale device nato per gli amanti della corsa. Esteticamente assomiglia ad una mezza luna, ma una volta posizionato al livello della vostra caviglia analizzerà ogni singolo movimento del piede. Controllerà come poggiate la pianta, la spinta che riuscite a dare, il vostro passo ed ogni ulteriore elemento della vostra corsa. Non solo ma comunicherà ad una app sul vostro telefonino cosa sta accadendo. La novità è che lo smartphone diventerà il vostro allenatore personale, vi correggerà se poggiate male il piede, vi inciterà a rispettare i vostri tempi, vi fornirà ogni aiuto valido affinché la vostra corsa sia sempre migliore. Sembra un po' eccessivo, ma invece è un allenatore perfetto. Un coach infallibile che analizzerà prima di tutto tecnicamente il vostro stile di corsa e vi fornirà tutte le indicazioni necessarie per poter migliorare e vincere ogni volta una sfida nuova. [youtube http://youtu.be/8WJtEY-gl4M]