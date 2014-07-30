San Diego Comic 2014: Star Trek incontra il pianeta delle scimmie

La Comic Con di San Diego è uno di quegli appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati di intrattenimento vario, dal fumetto, al telefilm al cinema. Proprio dal punto di vista delle nuove pellicole, l'ultima edizione della convention americana ha brillato di una luce fuori dal comune. Tanti i protagonisti di questa edizione e tantissime le pellicole presentate e naturalmente tanti fumetti. Stella dello spettacolo: i crossover.

Star Trek e il Pianeta delle Scimmie

Uno degli eventi più importanti della Comic Con 2014 è stata la presentazione dell'attesissimo cross-over tra due universi apparentemente molto slegati tra loro ma a quanto pare facilmente adattabili per un incontro in una sessione unica: Star Trek incontrerà il Pianeta delle Scimmie in un inedito prodotto che avrà l'identità di una miniserie scritta da Scott e David Tipton e realizzata daIDW Publishing e BOOM! Studios. Insomma l'equipaggio dell'Enterprise riuscità ad incontrare personalmente gli abitanti del Pianeta delle Scimmie facendo urlare di gioia sia i fans di una delle serie cult di fantascienza più amata di tutti i tempi, sia quelli che si sono appassionati alla saga di film per il grande schermo e che di recente si è nuovamente affacciata nelle sale di tutto il mondo.

WoW diventerà un film

I cultori del mondo dei videogiochi, in special modo quelli da godere rigorosamente online non potranno che conoscere l'universo popoloso di World of Warcraft e visto l'anniversario pomposo che cadrà nel 2015 in cui questo fortunato marchio festeggerà i vent'anni di carriera, il regista britannico Duncan Jones ha deciso di regalare a tutti i fans un film dedicato a questa serie. Il segreto del successo di questa nuova attesissima pellicola, per non relegarla al mero divertimento di nicchia dei fans del videogioco, sarà quello di presentare un prodotto adatto anche a chi di Warcraft non conosce assolutamente nulla e a quanto pare infatti la storia alla base di questo lungometraggio per il grande schermo riguarderà proprio le origini di Azeroth e della lotta tra la fazione degli orchi e quella degli umani, andando dunque alla radice della storia del gioco presentandola in un formato decisamente inedito.

Hunger Games 3

Durante l'evento non sono ovviamente mancati anche presentazioni ufficiali di sequel attesissimi, come Hunger Games 3 di cui è stato mostrato un succoso trailer che anticipa la prima parte del terzo capitolo della saga che vedrà nuovamente Jennifer Lawrence alle prese con il folle gioco che si svolge nell'universo raccontato nei libri scritti da Suzanne Collins e ormai giunti ad un livello di notorietà e successo pari quasi ai fasti di Harry Potter.

Django incontra Zorro

Un occhio di riguardo è stato logicamente dedicato a Quentin Tarantino, graditissimo ospite della manifestazione che non ha esitato a presentare un particolarissimo cross over tra il personaggio cardine della sua ultima pellicola, Django e l'eroe latino mascherato per eccellenza, Zorro, in un fumetto che, si spera, possa arrivare anche in Italia per far rivivere le atmosfere dell'ultimo film del grande regista. Regista che comunque è al lavoro sulla sua nuova opera, ovvero Hateful Eight, un prodotto che purtroppo non ha beneficiato di un'ottima partenza visto che il blindatissimo script era stato divulgato nei meandri di Hollywood senza il consenso di Tarantino, lasciando molto aperta addirittura la possibilità di una cancellazione per l'impossibilità di offrire una sorpresa ai propri fans, ma a quanto pare, proprio in occasione della Comic Con 2014, è stata confermata anche la realizzazione cinematografica con conseguente apparizione della locandina che mostra una carrozza intenta a lasciare una scia di sangue lungo la sua via.

Il fascino dell'Horror

Interessantissimo per chi sbava dietro le atmosfere horror, sarà Necropolis - La città dei morti, una nuova pellicola ovviamente appartenente al genere dei film dell'orrore in cui un gruppo di archeologi intento a setacciare le catacombe di Parigi vi troverà addirittura la porta dell'inferno, con conseguenze, ovviamente, a dir poco diaboliche: per fortuna questo lungometraggio può già vantare una data di uscita italiana visto che potremo trovarlo nelle sale a partire dal prossimo 11 settembre.

Molti altri sono stati poi gli annunci offerti durante i giorni della Comic Con, da Sharknado 2 fino a Boxtrolls, confermando l'evento come uno dei più autorevoli e ricchi di novità del panorama mediatico internazionale.

https://www.youtube.com/watch?v=QmBEeT7T4l8