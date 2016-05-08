Home Gadget e Curiosità Samsung Gear Fit 2: rivelati i primi rumor sul nuovo fitness smartwatch!

08/05/2016

Chi di noi è appassionato di smartwatch e fitness tracker in generale avrà sentito parlare più volte di Samsung Gear Fit 2, di cui abbiamo al momento a disposizione alcuni leak che suggeriscono un'effettiva somiglianza con il predecessore Gear Fit. Le ultime notizie in merito al nuovo wearable della casa coreana sembrano comunque confermare i rumor in via ufficiale, curiosamente per una svista: Samsung avrebbe pubblicato sul suo sito S Health l'immagine di Gear Fit 2, ancora prima di annunciarlo ufficialmente, dando adito a una "caccia all'immagine" tra i leaker più noti del Web. Le fotografie ufficiali in merito al nuovo wearable Samsung sono state cancellate dal sito poco dopo, tuttavia le reazioni degli utenti sono state più rapide di quanto si pensasse, diffondendo le immagini sui social media. Nonostante l'update imprevisto al sito di S Health, non sono state ufficializzate le specifiche tecniche di Gear Fit 2, che rimangono pertanto quelle proposte dagli ultimi rumor: 4 GB di storage integrato ed un display AMOLED a 1,84 pollici. Non dovrebbe mancare inoltre un chip GPS, capace di aumentare le sue capacità di fitness tracker multiuso e valido per diverse attività sportive. Samsung Gear Fit 2: cosa aspettarsi? L'obiettivo della nuova fit band Samsung è inoltre migliorare l'estetica del prodotto riprendendo spunto dal modello di lancio del 2014 (rendendosi inoltre disponibile nei colori rosa, blu e nero) e la qualità del sensore per battiti cardiaci; mentre per quanto riguarda l'OS Android Wear non c'è ancora pervenuta conferma precisa: è probabile che Samsung possa optare, nonostante molto faccia supporre che la release date sia molto vicina, per Tizen. Non è inoltre da escludere una possibile compatibilità con l'ecosistema iOS di Apple: ciò significa che gli utenti iPhone potrebbero comodamente controllare lo smartwatch Gear Fit 2 dal proprio device. Queste sono le principali idee che potrebbero fare del wearable un dispositivo vincente, e sulle quali Samsung sta rimuginando da diverso tempo: quale di queste vedremo concretizzarsi sul nuovo smartwatch?