Samsung Galaxy Tab S2 più sottile e più piccolo

Samsung ha presentato oggi due nuove modelli dirispettivamente da 8'' e 9.7'', e le differenze rispetto alla versione precedente sono decisamente importanti. Come già anticipato in alcuni leak comparsi nei giorni scorsi, scompare il formato 16x9 widescreeen che lascia spazio al nuovo formato 4x3. Secondo Samsung questa innovazione dovrebbe garantire una migliore esperienza di lettura dei media tradizionali, degli e-book e delle pagine web. Sul comunicato stampa che annuncia il rilascio dei nuovi modelli della casa coreana si legge:Ovviamente questo nuovo formato deve anche fare largo a qualche compromesso, dunque ci sarà un po' meno spazio sullo schermo per guardare film, e questo anche in ragione del fatto che i nuovi Galaxy Tab S2 hanno fatto una lieve retromarcia rispetto ai modelli precedenti scalando dal QuadHD ad una risoluzione QXGA 2,048x1,536 px. Tutto ciò nulla toglie al fatto che ipossano essere utilizzati anche per guardare comodamente un film. Semplicemente Samsung ha riequilibrato le varie misure per garantire un'ottima esperienza di lettura e una buona esperienza di visione. Tanto più che i Galaxy Tab S2 sono equipaggiati con un display Super Amoled in grado di gestire perfettamente i colori in grado di copire il 94% dei colori naturali in formato true-to-life (Il formato Adobe RGB standard), dunque particolarmente indicato per visualizzare gallerie fotografiche. Il punto di forza di questo super AMOLED rimane la possibilità di variare automaticamente il livello di luminosità dello schermo, la saturazione dei colori ed il contrasto per consentire all'utente di leggere mantenendo la vista rilassata anche per lunghe sessioni di lettura. I nuovisi differenziano dai precedenti per lerispetto al passato. Lo spessore è di soli 5.6mm ed il peso di 265 grammi per la versione da 8 pollici e 389 grammi per quella da 9,7 pollici. Larghezza e altezza sono invece di 169 x 237.3mm. Per gli amanti delle specifiche tecniche, i Tab S2 sono equipaggiati con un chip 8-core con frequenze di 1.9Ghz per i primi 4 e 1.3Ghz per i restanti. Sostanzialmente si tratta dello stesso processore Exynos 5433 usato per il Galaxy Note 4. I tablet includono 3GB di RAM e a scelta 32/64GB di memoria espandibile via MicroSD. La batteria è da 5,870mAh per la versione da 9.7'', 4,000mAh per la versione 8''. Fra i sensori è significativa la presenza dello scanner per le impronte digitali utile per accedere al tablet in modo molto semplice e veloce. I Galaxy Tab S2 arriveranno il prossimo mese. I costi non sono ancora finali ma i nuovi tablet potrebbero aggirarsi fra i 570€ e i 720€ per la versione da 9.7''. [gallery ids="7830,7831,7832,7833,7834,7835,7836,7837,7838,7839,7840,7841,7842,7843,7844,7845,7846,7847,7848,7849"]