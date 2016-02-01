Samsung Galaxy S7 | Presentazione ufficiale | 21 febbraio 2016

Samsung Galaxy S7: le caratteristiche secondo un dipendente

Samsung Galaxy S7 | Video

sarà presentato ufficialmente il prossimo 21 febbraio nel corso del MWC 2016 di Barcellona. L’atteso evento è in programma dunque di domenica alle ore 19, alla vigilia dell’inizio del Mobile World Congress. L’annuncio è stato dato direttamente da Samsung, che ha anche pubblicato sul proprio canale ufficiale di YouTube un video teaser che avvolge il nuovo smartphone di un nuovo alone di mistero. Il breve filmato, infatti, non mostra nulla del Samsung Galaxy S7: si vede solamente un ragazzo che indossa un casco Gear VR dell'azienda, mentre appare il seguente messaggio: "Preparatevi a ripensare ciò che un telefono può fare. #TheNextGalaxy sarà rivelato all'evento Unpacked il 21 febbraio". Insomma, ancora 20 giorni, poi l’azienda coreana mostrerà a tutto il mondo lo smartphone con il quale partirà all’attacco del competitor principale, ossia il nuovo iPhone. Dopo la presentazione, il nuovo Samsung Galaxy S7 sarà sugli scaffali degli store autorizzati europei a partire dall’11 marzo, ma stando alle ultime indiscrezioni il lancio dovrebbe avvenire a livello globale, quindi lo stesso giorno dovrebbe essere acquistabile anche in Cina e Stati Uniti.Quanto alle ultime sulle caratteristiche, ‘Sammobile’ riporta le parole di un presunto dipendente Samsung che confermerebbe le indiscrezioni delle ultime settimane in merito ai dettagli tecnici. Il Galaxy S7 avrà uno chassis nero e ‘premium’ e una fotocamera da 12 Megapixel con apertura f/1.2 per realizzare foto migliori in condizioni di scarsa luminosità. Il nuovo prodotto di punta della serie Galaxy sarà resistente a polvere e acqua, ma non disporrà di uno slot per schede microSD. Le colorazioni in cui sarà disponibile sono nero, bianco, argento e oro. La versione base avrà un display da 5.1 pollici, mentre il Galaxy S7 Edge sarà leggermente più grande con uno schermo da 5.5 pollici.https://www.youtube.com/watch?v=3g3O94WALV8