Samsung Galaxy S7 | Presentazione ufficiale | 21 febbraio 2016
di Redazione
01/02/2016
Samsung Galaxy S7: le caratteristiche secondo un dipendenteQuanto alle ultime sulle caratteristiche, ‘Sammobile’ riporta le parole di un presunto dipendente Samsung che confermerebbe le indiscrezioni delle ultime settimane in merito ai dettagli tecnici. Il Galaxy S7 avrà uno chassis nero e ‘premium’ e una fotocamera da 12 Megapixel con apertura f/1.2 per realizzare foto migliori in condizioni di scarsa luminosità. Il nuovo prodotto di punta della serie Galaxy sarà resistente a polvere e acqua, ma non disporrà di uno slot per schede microSD. Le colorazioni in cui sarà disponibile sono nero, bianco, argento e oro. La versione base avrà un display da 5.1 pollici, mentre il Galaxy S7 Edge sarà leggermente più grande con uno schermo da 5.5 pollici.
Samsung Galaxy S7 | Videohttps://www.youtube.com/watch?v=3g3O94WALV8
