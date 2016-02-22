Samsung Galaxy S7 e S7 Edge: ecco i nuovi smartphone

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge: caratteristiche

sono stati presentati ufficialmente a Barcellona nella cornice del. I due nuovi smartphone dell’azienda coreana, erano ovviamente tra i prodotti più attesi della rassegna, trattandosi dei dispositivi di punta che dovranno sostanzialmente fare concorrenza all’iPhone di Apple. La presentazione è avvenuta domenica sera e Samsung ha sin da subito assicurato tutti in merito alla risoluzione di alcuni degli inconvenienti più fastidiosi del predecessore, ossia la ridotta durata della batteria e l’impossibilità ad ampliare lo spazio di archiviazione. L’obiettivo dichiarato di Samsung è quello di recuperare con Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge fette di mercato importanti, puntando sul connubio design e funzionalità.Entrambi i nuovi smartphone ricordano molto il Samsung Galaxy S6 quanto a design, ma l’azienda è stata molto più attenta alle rifiniture e ai materiali. Il Galaxy S7 ha praticamente le stesse misure del suo predecessore, ma sul retro l’obiettivo della fotocamera posteriore è più “discreto” con conseguente riduzione della “gobba”. Migliorato anche il lettore di impronte digitali nella parte frontale. Quanto al Galaxy S7 Edge, ha uno schermo da 5,5 pollici (contro i 5,1 del Galaxy S7) dalle linee curve e che prosegue anche sui bordi dello smartphone. Per rendere ancora più confortevole l’impugnatura, la parte posteriore è stata leggermente curvata di più rispetto al modello precedente. La memoria interna massima sarà da 32 GB, anche se Samsung in alcuni Paesi arriverà anche a 64 GB: in ogni caso, la si potrà espandere tramite una scheda esterna di tipo microSD. A seconda del Paese in cui saranno distribuiti, i nuovi Samsung avranno un processore Snapdragon 820 di Qualcomm o un Exynos realizzato dalla stessa azienda coreana, mentre la Ram sarà per entrambi i modelli da 4 GB. Per il caricamento della batteria si adotterà ancora una volta una comune porta Micro USB e non una nuova USB Tipo-C, nuovo standard che Samsung ha ritenuto ancora troppo “acerbo”. Per risolvere i problemi di batteria riscontrati con il Galaxy S6, Samsung ha dotato l’S7 di una da 3.000 mAh contro, mentre S7 Edge ne ha una da 3.600 mAh. A differenza del Samsung Galaxy S6 (16 Megapixel), l’S7 ha una fotocamera da 12 Megapixel, ma l’azienda coreana garantisce che la qualità delle fotografie non ne risentirà, perché è stato adottato un nuovo sensore con pixel più larghi che sfruttano meglio la luce, restituendo colori più realistici anche in condizioni di scarsa luminosità. Il sistema operativo “di serie” è Android 6.0 Marshmallow, personalizzato con alcune applicazioni Samsung e qualche miglioria generale. Infine, i nuovi due smartphone Samsung son o impermeabili all’acqua e resistenti alla polvere, esattamente come l’S5. I prezzi? Samsung Galaxy S7 e S7 Edge saranno in vendita a partire da metà marzo negli Stati Uniti ed Europa (Italia inclusa) con prezzi da 729 euro in su.