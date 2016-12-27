Samsung Galaxy A5 2017, il nuovo smartphone in arrivo al CES 2017

Anche il colosso sudcoreano Samsung parteciperà al CES 2017. Anche se la società non ha ancora delineato i punti salienti di quella che sarà la sua presentazione, in rete si ipotizza l'arrivo di Samsung Galaxy A5, il nuovo smartphone in arrivo nel 2017. A un anno di distanza dalla presentazione dei Samsung Galaxy A (2016), Samsung sembra intenzionata a sfruttare l'occasione della fiera dedicata all'elettronica di consumo per la presentazione del suo nuovo top di gamma. Vediamo nel dettaglio le principali notizie che circolando l'arrivo di Samsung Galaxy A5 (2017). In attesa della presentazione ufficiale sono trapelati alcuni dettagli molto interessanti e sono comparse online le prime immagini, le specifiche e l’ipotetico prezzo di vendita.

Galaxy A5 (2017) il nuovo smartphone Samsung La serie Samsung Galaxy A presenta alcune caratteristiche in comune con la serie Galaxy S: i materiali usati (alluminio e vetro) e il design. Dai primi render disponibili online si nota come il Galaxy A5 (2017) sia infatti molto simile al Galaxy S7. Le differenze riguardano l'assenza sensore per i battiti cardiaci, mentre la porta micro USB 2.0 è stata sostituita con una USB Type-C. A livello di specifiche tecniche, il Galaxy A5 (2017) ha uno schermo Super AMOLED da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Integra un processore octa core Exynos 7880 a 1,9 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per le due fotocamere è stato montato un sensore da 16 megapixel, mentre la batteria ha una capacità di 3.000 mAh. Il lettore di impronte è posizionato sotto il pulsante Home. Lo smartphone è certificato IP68, quindi è in grado di resistere all’acqua per 30 minuti ad una profondità di 3 metri.