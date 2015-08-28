Home Gadget e Curiosità Rolly la tastiera che si arrotola firmata LG

Rolly la tastiera che si arrotola firmata LG

di Redazione 28/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sembra tutto fuorché una tastiera. Una novità LG destinata a tutti quelli che non resistono quando si trovano davanti l’opportunità di estendere le funzionalità di apparecchi elettronici. Come? Attraverso accessori che possono in qualche modo completarne l’utilizzo, aggiungendo qualcosa in più ai dispositivi di cui si fa uso ogni giorno. Delle trovate che stupiscono e incuriosiscono, delle quali si potrebbe tranquillamente fare a meno, senza che la rinuncia significhi truce sacrificio, ma per le quali alla fine si finisce per cedere, per la serie “meglio testare e pentirsi che pentirsi di non aver acquistato”. Questa keyboard, LG l’ha chiamata Rolly e rientra alla grande in questa categoria di oggetti stuzzicanti. L’uso è a dir poco immediato. La sua caratteristica principale è il suo essere flessibile al punto che si arrotola su se stessa per chiudersi, assumendo l’aspetto di una batteria per pc, con la quale si potrebbe facilmente confondere. Una tastiera roll-up, che una volta aperta per esteso, si connette automaticamente, via Bluetooth, ai dispostivi più vicini. Rolly è stata realizzata in particolar modo per smartphone e tablet, per garantire un dispositivo di input a chi è in viaggio, a chi ama la comodità e voglia portarla con sé anche fuori porta, senza occupare troppo spazio. I tasti sono fatti di un tipo di plastica che risulta molto solida pensata apposta per dare l’illusione al tatto che si stia scrivendo su una tastiera standard, sulla quale si è abituati normalmente a digitare. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=-BOmdKWrBrs] Un supporto che pare non resterà un caso isolato, visto che Lg ne ha in programma altri di natura simile che affiancheranno Rolly e che verranno presentati in futuro. Il lancio è previsto a settembre negli Stati Uniti e più in là dovrebbe raggiungere anche il resto del mondo, Italia compresa. Nulla si sa ancora del prezzo.