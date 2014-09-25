Ricarica l'iPhone con il Flux Capacitor
La storia è questa: Emmet "Doc" Brown scienziato un po' bislacco, una notte chiama Marty McFly diciassettenne studente di liceo non esattamente ordinato e disciplinato. Doc mostra a Marty la sua nuova invenzione: una macchina del tempo ottenuta modificando una DeLorean. Il funzionamento è semplice, si azionano i circuiti temporali, si seleziona il tempo di destinazione, si accelera fino a 88 miglia orarie e a questo punto si attiva il Flux Capacitor in grado di erogare gli 1.21 Gigawatt necessari alla DeLorean per viaggiare nel tempo. Stiamo naturalmente parlando di un film, il mitico "Ritorno al Futuro" diretto nel 1985 dall'altrettanto mitico Robert Zemeckis. Nel film il Flux Capacitor ha l'aspetto di una scatola di metallo contenente una specie di meccanismo ad Y che si illumina per poi diventare una luce accecante nel momento in cui riesce a produrre gli 1.21 Gigawatt necessari per iniziare il trasferimento temporale. Nell'anno 2014 se volete potete installare un Flux Capacitor nella vostra auto. Certo non viaggerete nel tempo e non produrrà 1.21 Gigawatt ma solo 2.1 ampere sufficienti per caricare il vostro iPhone attraverso una delle due porte USB poste lateralmente. Il Flux Capacitor ovviamente sfrutta l'attacco accendisigari della vostra auto. Infine c'è un pulsantino On Off per le luci poste sul frontale. Forse non viaggerete nel tempo ma se siete stati fan di "Ritorno al Futuro" questo Flux Capacitor sicuramente vi farà tornare indietro con la mente al 1985 e viaggerete nei pensieri dell'illuminato Doc. Potete acquistarlo su ThinkGeek al costo di 24.99$ [youtube http://youtu.be/OMdWvZ5tob8]
