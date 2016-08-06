Home Gadget e Curiosità Realtà virtuale, Xiaomi annuncia il nuovo visore MI VR Play

di Redazione 06/08/2016

Buone notizie per tutti gli appassionati di realtà virtuale che sono allo stesso tempo concentrati sulle ultime novità Xiaomi. Dopo un ultimo biennio estremamente ricco di offerte, tra cui anche una smart bike e le action cam della serie Yi 4K, è il turno di Xiaomi MI VR Play, un nuovo visore VR low-cost appena annunciato dal brand cinese. MI VR Play si presenta come un'alternativa di qualità ai classici visori in plastica o addirittura in cartone, senza però richiedere eccessive risorse all'utente (il prezzo finale sarà meno di 10 dollari, nonostante la qualità). Il nuovo headset appena annunciato, di cui sapremo il debutto nei prossimi mesi, è un device in grado di interagire con ambienti 3D circostanti e filmati, sfruttando un'app nativa (MI VR Play) più servizi di terze parti, che non tarderanno ad arrivare. Xiaomi MI VR Play è convincente già dal primo sguardo, nonostante il tempo che ci separa dalla pubblicazione effettiva del dispositivo: il device è costruito in Lycra, una buona scelta in quanto questo materiale ci permette di evitare fenomeni di scarsa longevità e troppa rigidità a carico dell'headset, e la conformazione particolare dei suoi componenti permette un migliore ricambio d'aria. Xiaomi MI VR Play: il visore VR di default per il low-cost? Il nuovo prototipo del visore è inoltre in grado di sfruttare smartphone e phablet con schermo fino a 5,7 pollici, una cifra che identifica anche una certa propensione per dispositivi di alta gamma come l'ultimo Galaxy Note, che potrebbe essere fissato agevolmente al device grazie alle guide in gomma posizionate ai lati del visore e utilizzato al meglio grazie alle lenti antiriflesso incluse, VR Play è inoltre progettato per non stancare fisicamente l'utente, una qualità che troviamo in meno visori di quanto sembri. L'esperienza di visione panoramica che ci viene offerta è tipica dell'evoluzione di un prodotto (il precedente prototipo Xiaomi VR) partito da materiali diffusi come vetro e ABS per restituire un'esperienza d'uso adatta agli smartphone di piccola stazza, ma ora adatta ai principali phablet in uso nel mondo consumer Android. Da quello che possiamo vedere nelle prime immagini, Xiaomi Mi VR Play non si risparmierà infine stili e colorazioni particolarmente uniche, con fantasie adatte a tutti i gusti artistici, una scelta ottima per chi non desidera spendere più di tanto in device di alta categoria quali HTC Vive e Oculus Rift ma non vuole rinunciare ad un tocco di personalità in più. Laddove molti produttori hanno optato per materiali plastici o addirittura semplice cartone, Xiaomi si avventura lungo una nuova strada, garantendo più stabilità dello smartphone utilizzato ad un peso tutto sommato ridotto (208 grammi). Aspettiamo il lancio ufficiale del device per poterci sbilanciare in merito alle sue caratteristiche tecniche, che di certo non potranno competere con alternative in arrivo nella stagione autunnale (tra cui Playstation VR di Sony), ma che provvederanno a darci un ambiente di simulazione VR a basso costo e di qualità più che accettabile.