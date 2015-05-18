Caricamento...

Pint of Science, una birra al bar con gli Scienziati

18/05/2015

Si svolgerà dal 18 al 20 Maggio in 6 città italiane e in altre 8 nazioni del mondo "Pint of Science", la manifestazione che porta al bar i più brillanti ricercatori scientifici internazionali con lo scopo di rispondere alle domande degli appassionati sorseggiando allegramente una birra in compagnia. Genova, Milano, Pavia, Siena, Trento e Roma saranno le location che ospiteranno i ricercatori in alcuni dei bar più noti nelle rispettive città. I temi trattati saranno realmente tanti. Si va da "Virus Emergenti, nuove sfide e antiche paure" fino a "la vita segreta dei pipistrelli" passando per "Dai buchi beri a Fukushima". L'elenco completo degli argomenti trattati ed i rispettivi Bar che ospiteranno la manifestazione è pubblicato sul sito http://pintofscience.it/. Pint of Science è un evento nato nel 2013 da un'intuizione dei due ricercatori Michael Motskin e Praveen Paul con lo scopo di avvicinare scienza e persone comuni. Il primo evento vide i due ricercatori invitare i malati di Parkinson Alzheimer, malattia del motoneurone e sclerosi multipla ad andare a visitare i laboratori presso cui veniva condotta la ricerca, con l'intento di far toccare con mano ai malati come venivano svolte le ricerche che potevano migliorare le loro condizioni. La manifestazione attuale, se pur variata nelle modalità, si muove esattamente con lo stesso spirito, avvicinare scienza e uomo comune, spiegare in un ambiente meno ostile di quanto possano sembrare i laboratori della scienza quali sono i progressi che la ricerca fa ogni giorno e come vengono effettuati gli esperimenti che conducono al progresso. Sul sito che promuove l'evento si legge:
"le scoperte scientifiche avvengono continuamente, portando ad affascinanti invenzioni che cambieranno il nostro futuro. Ma quanto spesso hai l’opportunità di capire davvero come queste scoperte vengono fatte e cosa significano?"
e poco più sotto
"Pint of Science porta alcuni dei più brillanti ricercatori al tuo bar per discutere le loro ultime ricerche e scoperte direttamente con te."
