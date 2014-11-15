Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Philae missione compiuta, il lander è al riposo

Redazione Avatar

di Redazione

15/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Philae missione compiuta, il lander è al riposo
Philae, il lander che era atterrato sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko lo scorso 12 Novembre con lo scopo di raccogliere dati preziosissimi, tali da poterci svelare l'origine della vita sulla terra, ha compiuto la prima parte della sua missione. Dopo quasi tre giorni di lavoro in cui il lander ha esplorato i misteri della cometa raccogliendo dati realmente importanti per la ricerca scientifica, le batterie sembrano avere esaurito la loro carica, e la posizione del lander ne rende difficile una ricarica immediata. L'ultimo segnale da Philae è stato ricevuto dal centro di controllo dell'ESA a Darmstadt in Germania Sabato alle 01:36 ora italiana. Ci sono pareri discordanti sull'effettiva possibilità di ricaricare nuovamente le batterie in tempi rapidi e rientrare in contatto dunque con Philae, tuttavia c'è ancora un barlume di speranza. I dati raccolti sono comunque giudicati straordinari. Secondo March Pircher, direttore del CNES a Tolosa l'80% del lavoro è stato fatto. Il trapano è riuscito a perforare il terreno della cometa anche se ancora non è certo che abbia potuto raccogliere campioni sufficienti per un'analisi approfondita. Gli altri strumenti a bordo di Philae hanno funzionato egregiamente e sono stati raccolti i dati necessari per consentire agli scienziati di effettuare analisi complesse, che potrebbero portare a saperne di più sulle origini della vita del nostro pianeta. Ci vorrà ancora parecchio tempo prima di conoscere a fondo tutti i segreti della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, ma un primo passo è stato fatto. Inoltre Philae si trova ancora sul suolo della cometa e le sue batterie potrebbero essere ricaricate appena le condizioni lo renderanno possibile, magari questa estate o forse prima...
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Faraday Porteur l'e-bike con l'aspetto di una bici classica

Articolo Successivo

WhatsApp dice addio alla doppia spunta blu

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Sistemi che leggono la retina, come funziona la scansione dell'iride

Sistemi che leggono la retina, come funziona la scansione dell'iride

23/06/2019

Skill per Alexa: che cosa sono, come usarle e perchè sono importanti

Skill per Alexa: che cosa sono, come usarle e perchè sono importanti

31/12/2018

Mal di testa e cellulare: quale collegamento?

Mal di testa e cellulare: quale collegamento?

09/10/2018