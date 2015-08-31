Oura l'anello smart che aiuta a tenersi in forma
Da San Francisco arriva un rivoluzionario accessorio pensato per il benessere psicofisico che è insieme fitness, activity, e sleep tracker e a differenza dei più diffusi della categoria non si lega al polso ma si mette al dito. Oura è un anello che misura la frequenza cardiaca, la temperatura corporea, registra i movimenti estrapolando il dato direttamente dal dito dove viene indossato. Unitamente all’App abbinata assicura il costante monitoraggio del sonno e delle attività svolte nell’arco della giornata, ne controlla la durata e l’intensità, compreso il tempo che si trascorre seduti. Visualizzando e aggiornando ogni giorno questi dati, che sono analizzati con un’accuratezza da laboratorio, l’App riesce a suggerire il modo migliore per essere sempre al massimo, bilanciando il tipo di sforzo che nel quotidiano bisogna effettuare, alle energie accumulate sulla base della qualità del sonno, così da migliorare le prestazioni sia fisiche che mentali. Le due vanno, infatti, di pari passo, motivo per il quale ad un corretto riposo e al giusto dosaggio delle energie corrisponde anche la lucidità dell’intelletto. L’App non deve essere impostata quando si va a letto, fa parte del suo essere smart sapere quando se si dorme oppure no. L’algoritmo e la tecnologia con cui è stato progettato danno a questo wearable la capacità di identificare le varie fasi del sonno, riconoscendo se si tratta di sonno profondo, sonno leggero, sonno REM o semplicemente momenti di veglia. Il design accontenterà entrambi i sessi, sia uomini che donne potranno indossarlo senza apparire ridicoli o sentirsi dei power ranger, anzi portarlo potrebbe risultare quasi di tendenza. I colori scelti per la realizzazione sono molto sobri, i classici nero e bianco, adattabili a qualsiasi abbigliamento. Il materiale con cui è realizzato, oltre ad essere antigraffio e anche waterproof, perciò non teme l’annegamento dei circuiti di cui si compone. L’autonomia della batteria è di circa tre giorni, trascorsi i quali, basta alimentarlo per 60 minuti nel suo charger box per poterlo riattivare. Sarà disponibile a partire da prossimo novembre, merito della campagna su Kickstarter che ha fruttato al team più del doppio della sua richiesta. Il prezzo per chi sceglie di preordinare Oura è di 229$ invece di 299$ per la versione black, quella white, che era disponibile a 199$ piuttosto che 299$, è già sold out!
