Olio Model One lo smartwatch elegante e con poche notifiche

Redazione Avatar

di Redazione

27/03/2015

Model One è uno smartwatch di lusso che si distingue per praticità e design, che potrebbe superare i suoi rivali del settore. Nasce dall’idea del CEO di Olio Device, Steve Jacobs, un designer che in passato ha collaborato con le più grandi aziende, da Apple, a Google, Amazon e HP, di cui oggi diventa diretto concorrente in ambito smartwatch. Un background niente male, che sicuramente dà qualche sicurezza in più sull'affidabilità del prodotto. L’orologio è robusto, di facile lettura e semplice da utilizzare. Si presenta come un tradizionale cronografo, ma in realtà racchiude nel suo piccolo schermo delle caratteristiche che lo rendono unico. Sostituisce alle liste infinite di notifiche, tra le quali si fa difficoltà a raccapezzarsi e che intasano il traffico di informazioni, proprie dei suoi competitors, un sistema cloud-based che visualizza soltanto i messaggi più importanti relativi alle persone con cui si comunica maggiormente. Poche schermate e un quadrante che mostra le interazioni per intervallo di tempo attraverso delle linee, la cui lunghezza determina la quantità di notifiche ricevute. In primo piano le informazioni sul meteo e tutto ciò che riguarda gli impegni giornalieri, un vero e proprio memorandum, un assistente che si tiene al polso. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=IDGRrJEVsMw]   Tutto questo grazie all’App Olio Assist e alla connessione Bluetooth 4.0. Anche i materiali sono stati scelti con cura, cassa in acciaio inossidabile 316L e vetro su entrambi i lati, progettati per essere antigraffio e antiurtoIl tutto è homegrown, dall’interfaccia al sistema operativo. Sono due le versioni che dalla prossima estate saranno disponibili sul mercato per Android e iOS. Una in acciaio con cinturino in cuoio ad un prezzo di 595$ e l’altra totalmente in acciaio, di colore nero, per 745$. Tutte le cose che uniscono lusso e qualità hanno un prezzo e per chi non si lascia spaventare dai costi pensando ai vantaggi che avrebbe indossando questo wearable, lo smartwatch si può già preordinare sul sito dell’azienda Olio. [gallery columns="4" size="medium" ids="5617,5618,5619,5620,5621,5622,5623,5624,5625,5626,5627,5628,5629,5630,5631"]
Redazione

