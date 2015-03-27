Olio Model One lo smartwatch elegante e con poche notifiche

Model One
è uno smartwatch di lusso
che si distingue per praticità
e design
, che potrebbe superare i suoi rivali del settore. Nasce dall’idea del CEO
di Olio Device
, Steve Jacobs
, un designer che in passato ha collaborato con le più grandi aziende, da Apple
, a Google
, Amazon
e HP
, di cui oggi diventa diretto concorrente in ambito smartwatch
. Un background
niente male, che sicuramente dà qualche sicurezza in più sull'affidabilità del prodotto.
L’orologio
è robusto
, di facile lettura
e semplice da utilizzare
. Si presenta come un tradizionale cronografo, ma in realtà racchiude nel suo piccolo schermo delle caratteristiche che lo rendono unico.
Sostituisce alle liste infinite di notifiche, tra le quali si fa difficoltà a raccapezzarsi e che intasano il traffico di informazioni, proprie dei suoi competitors
, un sistema cloud-based
che visualizza soltanto i messaggi più importanti relativi alle persone con cui si comunica maggiormente.
Poche schermate
e un quadrante che mostra le interazioni
per intervallo di tempo attraverso delle linee, la cui lunghezza determina la quantità di notifiche ricevute. In primo piano le informazioni sul meteo
e tutto ciò che riguarda gli impegni giornalieri
, un vero e proprio memorandum, un assistente che si tiene al polso.
Tutto questo grazie all’App Olio Assist
e alla connessione Bluetooth 4.0
.
Anche i materiali sono stati scelti con cura, cassa in acciaio inossidabile 316L
e vetro
su entrambi i lati, progettati per essere antigraffio
e antiurto
. Il tutto è homegrown, dall’interfaccia al sistema operativo.
Sono due
le versioni
che dalla prossima estate saranno disponibili sul mercato per Android
e iOS
. Una in acciaio con cinturino in cuoio
ad un prezzo di 595$
e l’altra totalmente in acciaio
, di colore nero, per 745$
.
Tutte le cose che uniscono lusso e qualità hanno un prezzo e per chi non si lascia spaventare dai costi pensando ai vantaggi che avrebbe indossando questo wearable
, lo smartwatch
si può già preordinare sul sito dell’azienda Olio
.
