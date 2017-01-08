Home Mobile Nokia E1, rivelata la scheda tecnica del nuovo smartphone Android Nougat

di Redazione 08/01/2017

Tempo di rivelazioni anche per Nokia, che dopo un Consumer Electronics Show brillante sotto tutti gli aspetti per le nuove uscite di Qualcomm, Asus, Dell, Xiaomi e numerosi altri brand, potrà trovare spazio al prossimo Mobile World Congress 2017 per fare il punto della situazione sui suoi dispositivi Android in arrivo durante l'anno. Il MWC 2017 di Barcellona sarà infatti palcoscenico ufficiale di molte novità, alcune delle quali verranno però rivelate nel corso di tutto il 2017. Tra di esse troveremo anche il discusso Nokia E1, di cui nei passati giorni sono trapelati alcuni render online, a cui ha fatto seguito un'ipotetica scheda tecnica dello smartphone. Come ricorderemo, la strategia adottata dal brand finlandese prevede di far convergere brevetti, ricerca, sviluppo e produzione in HMD, che si occuperà dei dettagli relativi alla vendita e alla creazione di strategie per la diffusione di telefoni e relativi accessori, con un accordo di 10 anni esclusivo per smartphone, di cui vedremo concretizzarsi gli effetti a breve. Nokia E1: i primi dettagli sulla scheda tecnica del dispositivo Android Nougat Secondo quanto trapelato da diverse fonti, tra cui Nokia Power User, il prossimo Nokia E1 sarà comunque uno smartphone appartenente alla fascia low-end dell'utenza, sorprendendo in particolare chi riteneva che Nokia avrebbe esordito con nuovi smartphone di fascia media o medio-alta, comunque previsti nella roadmap della società, senza prestare attenzione al segmento low-end. Tra le prime specifiche tecniche di Nokia E1 di cui sono trapelate informazioni, troviamo un display da 5,2 o 5,3 pollici, in grado di elaborare una risoluzione 1280 x 720; un chipset a 4 core firmato da Qualcomm (si presume Snapdragon 425), completato da una CPU Cortex-A53 quadcore e una GPU Adreno 308: una dotazione tecnica che di certo non fa gridare al miracolo, ma che potrebbe significare per gli utenti alla ricerca di un buon low-end con Android Nougat preinstallato una soluzione molto pratica. Tra le restanti specifiche, una RAM 2 GB, 16 GB di storage interno e una fotocamera costituita da obiettivi 13 e 5 megapixel (per video chiamate e selfie). Non ci rimane che attendere il prossimo Mobile World Congress 2017, un'opportunità da non perdere per chi volesse conoscere tutti i dettagli in merito a E1 ed ovviamente al futuro dei prossimi smartphone Android Nokia.