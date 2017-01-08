Nokia E1, rivelata la scheda tecnica del nuovo smartphone Android Nougat
di Redazione
08/01/2017
Nokia E1: i primi dettagli sulla scheda tecnica del dispositivo Android NougatSecondo quanto trapelato da diverse fonti, tra cui Nokia Power User, il prossimo Nokia E1 sarà comunque uno smartphone appartenente alla fascia low-end dell'utenza, sorprendendo in particolare chi riteneva che Nokia avrebbe esordito con nuovi smartphone di fascia media o medio-alta, comunque previsti nella roadmap della società, senza prestare attenzione al segmento low-end. Tra le prime specifiche tecniche di Nokia E1 di cui sono trapelate informazioni, troviamo un display da 5,2 o 5,3 pollici, in grado di elaborare una risoluzione 1280 x 720; un chipset a 4 core firmato da Qualcomm (si presume Snapdragon 425), completato da una CPU Cortex-A53 quadcore e una GPU Adreno 308: una dotazione tecnica che di certo non fa gridare al miracolo, ma che potrebbe significare per gli utenti alla ricerca di un buon low-end con Android Nougat preinstallato una soluzione molto pratica. Tra le restanti specifiche, una RAM 2 GB, 16 GB di storage interno e una fotocamera costituita da obiettivi 13 e 5 megapixel (per video chiamate e selfie). Non ci rimane che attendere il prossimo Mobile World Congress 2017, un'opportunità da non perdere per chi volesse conoscere tutti i dettagli in merito a E1 ed ovviamente al futuro dei prossimi smartphone Android Nokia.
