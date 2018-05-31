Nokia 8, aggiornamenti per l’Italia: modalità Pro fotocamera e non solo

Take control of every photo. I’m glad to announce that Pro Camera mode is now available for #Nokia8 ! pic.twitter.com/q2sTWh3IvU — Juho Sarvikas (@sarvikas) 31 maggio 2018

Rilasciato un aggiornamento software per, lo smartphone top di gamma che è stato presentato ad agosto del 2017 e che monta un processore SoC Snapdragon 835, associato ad un display 5.3" QHD. A dare l’annuncio è stato Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global, che su Twitter ha pubblicato anche un video tramite il quale mostra come funzioni la nuova modalità Pro per la fotocamera. Attraverso questa nuova funzione, gli utenti potranno controllare approfonditamente ogni foto tramite una serie di accorgimenti manuali, tra cui ci sono: - regolazione ISO - regolazione bilanciamento del bianco - regolazione esposizione - messa a fuoco manuale - tempo di posa manuale E non è tutto, perché il nuovo aggiornamento - disponibile via OTA anche in Italia (build v4.88B dal peso di oltre 600 MB) - introduce anche un miglioramento globale dell’interfaccia utente e rende più stabile tutto il sistema.