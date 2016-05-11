Home Gadget e Curiosità No. 1 S5, nuovo smartwatch low cost con funzioni Force Touch

No. 1 S5, nuovo smartwatch low cost con funzioni Force Touch

di Redazione 11/05/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La producer cinese di elettronica di consumo No. 1 ha finalmente annunciato uno smartwatch low-cost capace di attirare l'attenzione di diversi utenti europei, per via delle sue buone specifiche tecniche di base e la presenza della tecnologia Force Touch, che agli affezionati al marchio Apple non suonerà di certo sconosciuta. Il dispositivo di cui vi parliamo si chiama S5, ed è un wearable costruito in solido acciaio inox, che non incide comunque sul peso del dispositivo (50 grammi) attorno al quale è saldamente stretto un bel cinturino in pelle. Le diverse colorazioni (oro, argento e nero) rendono inoltre No.1 S5 un ottimo smartwatch anche in fatto di design, occupando poco spazio sul polso e prestandosi anche a funzioni di fitness tracking. No.1 S5: low cost e con funzioni activity tracker! Tra di esse, troviamo la rilevazione dei battiti cardiaci e il monitoraggio delle diverse fasi di sonno, consentendoci di ottenere un resoconto specifico sulla sua qualità analizzando le discrepanze tra momenti di riposo profondo e più leggero durante la notte. Non mancano anche le funzioni contapassi e promemoria, a vantaggio specialmente di coloro che sanno già di condurre una vita troppo sedentaria: S5 ci ricorderà puntualmente di alzarci e fare un po' di ginnastica a scadenze puntuali, pensando così alla nostra wellness generale. Il wearable sorprende anche per l'integrazione di sensori termometrici ed anche UV, capaci di suggerirci i momenti di eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti, pericolo non da sottovalutare specialmente per chi userà S5 per lunghe uscite o gite di gruppo sotto il sole. No.1 non ha di certo tralasciato, inoltre, le tipiche funzioni internet di cui è dotato ogni smartwatch che si rispetti. Il device è infatti dotato di connettività Bluetooth 3.0 e ci rende possibile la gestione di notifiche, messaggi e update in pochi attimi. Le funzioni proposte da S5 sono veramente numerose e diversificate per un wearable dal prezzo così contenuto (35,45 Euro in offerta su GearBest): il consiglio è ovviamente di non lasciarselo sfuggire, se apprezziamo dispositivi di qualità venduti comunque a prezzi molto ragionevoli.