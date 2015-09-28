Nexus 6: addio Google Store, arrivano nuovi prodotti

Nexus 6
non è più acquistabile tramite Google Store
: lo smartphone Motorola dovrà fare spazio ai nuovi modelli che stanno per sbarcare sul mercato. Si tratta di una notizia che non giunge propriamente come una sorpresa, visto che sorte analoga è già toccata ai predecessori del Nexus 6. La scelta del quartier generale di Mountain View è da ricercarsi nella necessità di promuovere prossimamente nuovi smartphone, come LG Nexus 5X
e Huawei Nexus 6P
. Ad un anno esatto dalla sua presentazione ufficiale, dunque, Nexus 6 va (quasi) in pensione e il perché è presto detto.
Presentato nel corso del “main event” di Google nell’ottobre del 2014, il Nexus 6 non ha mai convinto del tutto per via di un prezzo elevato rispetto alle caratteristiche offerte. Per farla breve, costava come un top di gamma Android, ma non ne aveva propriamente tutte le caratteristiche. Per questo motivo, si è deciso sostanzialmente di abbandonare questo device prodotto da Motorola, per fare spazio a dispositivi sui quali Google punta decisamente di più. Domani, martedì 29 settembre, infatti, vedranno la luce i nuovi LG Nexus 5X e Huawei Nexus 6P, che avranno lo scopo di risollevare le sorti della generazione Nexus. Il primo sarà l’erede del Nexus 5, mentre il secondo è un phablet che raccoglierà l’eredità del Nexus 6, ormai accantonato da tempo. Entrambi i dispositivi, inoltre, punteranno tutto sulla nuova versione di Android
, la 6.0 Marshmallow
.
Pur non trovandosi più sullo store ufficiale, il Google Nexus 6 sarà ancora acquistabile sia online sia presso le catene della grande distribuzione fino ad esaurimento scorte. Per qualcuno, visto che si parla di magazzini ancora pieni, potrebbe trattarsi di un vero affare, considerato che nelle ultime settimane il prezzo del Nexus 6 è calato e non poco. Su alcuni store online è già acquistabile a meno di 500 euro (versione da 64 GB) e nei prossimi giorni non è da escludere un ulteriore “taglio”.