Nest Learning Thermostat arriva in Italia

Nest Learning Thermostat, anche il termostato diventa smart

“Il nostro termostato è un balzo in avanti perché dispone di un sofisticato sistema di intelligenza artificiale che si adatta a chi lo usa. Non c’è bisogno di sapere a che ora accendere i riscaldamenti per avere 20 gradi alle 8 di mattina, sarà l’apparecchio a calcolare da solo il tempo necessario per raggiungere la temperatura stabilita”.

Nest Learning Thermostat è il nuovo dispositivo che arriverà nelle case di tutta Italia per rendere leSi tratta infatti di un termostato intelligente; vediamo nel dettaglio tutte le sue caratteristiche principali.Nest è una società fondata in California da due ex ingegneri Apple. La loro azienda è stata poi acquistata da Google nel 2014 ed è anche grazie al Colosso di Mountain View che i suoi prodotti innovativi approdano finalmente anche sul mercato italiano. Nest Learning Thermostat, come altri termostati, fa in modo che la casa raggiunga la temperatura desiderata. A differenza di un comune termostato, Nest è però in grado di imparare automaticamente le nostre abitudini, affidandole con il tempo., tramite l'applicazione dedicata. Un prodotto che si installa in pochi minuti ed è disponibile in diversi colori, per essere anche esteticamente bello da vedere. Un passo decisamente in avanti per un settore che fatica a seguire l'avanzamento tecnologico. Queste infatti le dichiarazioni di, General Manager per l'Europe di Nest:Il termostato èe capisce quanto tempo la caldaia impiega a raggiungere la temperatura desiderata ed è in grado di analizzare le dimensioni dell'appartamento e la dispersione termica. In caso di cambiamenti,, in modo da assicurare il massimo del risparmio. Il dispositivo smart Nest Learning Thermostat verrà commercializzato in Italia al prezzo diin diverse colorazioni.