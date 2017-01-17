Nest Learning Thermostat arriva in Italia
di Redazione
17/01/2017
Nest Learning Thermostat è il nuovo dispositivo che arriverà nelle case di tutta Italia per rendere le abitazioni sempre più smart ed efficienti. Si tratta infatti di un termostato intelligente; vediamo nel dettaglio tutte le sue caratteristiche principali.
Nest Learning Thermostat, anche il termostato diventa smartNest è una società fondata in California da due ex ingegneri Apple. La loro azienda è stata poi acquistata da Google nel 2014 ed è anche grazie al Colosso di Mountain View che i suoi prodotti innovativi approdano finalmente anche sul mercato italiano. Nest Learning Thermostat, come altri termostati, fa in modo che la casa raggiunga la temperatura desiderata. A differenza di un comune termostato, Nest è però in grado di imparare automaticamente le nostre abitudini, affidandole con il tempo. Il termostato è regolabile anche da remoto, tramite l’applicazione dedicata. Un prodotto che si installa in pochi minuti ed è disponibile in diversi colori, per essere anche esteticamente bello da vedere. Un passo decisamente in avanti per un settore che fatica a seguire l’avanzamento tecnologico. [gallery link="file" ids="13796,13797,13798,13799"] Queste infatti le dichiarazioni di Lionel Paillet, General Manager per l'Europe di Nest:
“Il nostro termostato è un balzo in avanti perché dispone di un sofisticato sistema di intelligenza artificiale che si adatta a chi lo usa. Non c’è bisogno di sapere a che ora accendere i riscaldamenti per avere 20 gradi alle 8 di mattina, sarà l’apparecchio a calcolare da solo il tempo necessario per raggiungere la temperatura stabilita”.Il termostato è in grado di regolarsi autonomamente e capisce quanto tempo la caldaia impiega a raggiungere la temperatura desiderata ed è in grado di analizzare le dimensioni dell’appartamento e la dispersione termica. In caso di cambiamenti, Nest si aggiorna in tempo reale, in modo da assicurare il massimo del risparmio. Il dispositivo smart Nest Learning Thermostat verrà commercializzato in Italia al prezzo di 249 euro in diverse colorazioni.
