Motorola presenta Moto G e Moto X: in Italia con Vodafone
di Redazione
29/07/2015
Motorola Moto G 2015Il nuovo Moto G è un dispositivo di fascia media adattabile a diverse fasce di utenza. Ha un display HD da 5 pollici, una fotocamera da 13 Megapixel, una batteria agli ioni di Litio da 2470mAh, 16 GB di memoria espansibile fino a 32 GB grazie a scehda microSD e certificazione IPX-7. In buona sostanza, qualora lo smartphone dovesse finire in acqua, sarebbe in grado di sopportare “l’umidità” fino ad un metro di profondità per 30 minuti. Il Moto G 2015 sarà personalizzabile tramite cover oltre che attraverso il servizio Moto Maker. È in vendita già da ieri ad un prezzo di 229 euro in esclusiva per l’operatore Vodafone.
Motorola Moto X Play e StyleIl nuovo Motorola Moto X è invece disponibile in 2 versioni: Play e Style. Il primo dispositivo ha una batteria da 3600mAh in grado di garantire, secondo il costruttore, fino a 48 ore di utilizzo medio. Il display è Full HD da 5,5 pollici, ha una fotocamera da ben 21 Megapixel e 2 GB di memoria Ram. Il Moto X Style, invece, sarà disponibile in colori “inediti” come pelle e legno, ha un display da 5,7 pollici quadHD, fotocamera da 21 Megapixel e una batteria da solo 3000mAh. Entrambe le versioni del Moto X, comunque, sono dotati di tecnologia “turbo charging”, in grado di garantire, almeno sulla carta, otto ore di autonomia in 15 minuti di carica. Il Moto X Play costa 349 euro, mentre la versione Style sarà commercializzata da settembre a 499 euro. https://youtu.be/EwwR_bHWuq8
Articolo Precedente
Dichiarazione dei diritti in Internet, la rete come un valore
Articolo Successivo
Un MMS mette a rischio la sicurezza di un miliardo di Android
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020