Motorola presenta Moto G e Moto X: in Italia con Vodafone

Motorola Moto G 2015

Motorola Moto X Play e Style

ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone. Si tratta dei device con i quali il marchio di proprietà di Lenovo si vuole rilanciare sul mercato e per tal motivo ha realizzato dei prodotti che puntano tutto sul prezzo competitivo e le possibilità di personalizzazione da parte degli utenti. I nuovi smartphone Motorola montano tutti il sistema operativo Android Lollipop 5.1.1 e dispongono di connettività LTE: tutti gli altri dettagli sono stati mostrati ieri nel corso di un evento tenutosi a Londra.Il nuovo Moto G è un dispositivo di fascia media adattabile a diverse fasce di utenza. Ha un display HD da 5 pollici, una fotocamera da 13 Megapixel, una batteria agli ioni di Litio da 2470mAh, 16 GB di memoria espansibile fino a 32 GB grazie a scehda microSD e certificazione IPX-7. In buona sostanza, qualora lo smartphone dovesse finire in acqua, sarebbe in grado di sopportare “l’umidità” fino ad un metro di profondità per 30 minuti. Il Moto G 2015 sarà personalizzabile tramite cover oltre che attraverso il servizio Moto Maker. È in vendita già da ieri ad un prezzo di 229 euro in esclusiva per l’operatore Vodafone.Il nuovo Motorola Moto X è invece disponibile in 2 versioni:. Il primo dispositivo ha una batteria da 3600mAh in grado di garantire, secondo il costruttore, fino a 48 ore di utilizzo medio. Il display è Full HD da 5,5 pollici, ha una fotocamera da ben 21 Megapixel e 2 GB di memoria Ram. Il Moto X Style, invece, sarà disponibile in colori “inediti” come pelle e legno, ha un display da 5,7 pollici quadHD, fotocamera da 21 Megapixel e una batteria da solo 3000mAh. Entrambe le versioni del Moto X, comunque, sono dotati di tecnologia “turbo charging”, in grado di garantire, almeno sulla carta, otto ore di autonomia in 15 minuti di carica. Il Moto X Play costa 349 euro, mentre la versione Style sarà commercializzata da settembre a 499 euro. https://youtu.be/EwwR_bHWuq8