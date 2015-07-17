Motorola Moto X e Moto G 2015 saranno presentati il 28 luglio

ha annunciato ufficialmente che i tanto attesi(2015) e(2015) saranno svelati al mondo nel corso di un evento in programma il prossimo 28 luglio. Da settimane circolano in rete render e ricostruzioni dei nuovi device con i quali l’azienda punta a riconquistare una considerevole fetta di mercato degli smartphone, ma tra pochi giorni avremo in mano finalmente qualcosa di concreto. E non è detto che le sorprese siano finite: secondo alcuni rumors, infatti, oltre ai due nuovi modelli, potrebbero essere tolti i veli ad altri prodotti targati Motorola/Lenovo. C’è grande attesa, dunque, per l’evento che si terrà congiuntamente a Londra, New York e San Paolo il prossimo 28 luglio, anche perché Motorola non ha fornito, a parte la data e i luoghi dell’evento, ulteriori dettagli in merito a quelli che saranno gli oggetti della presentazione. Il comunicato dell’azienda parla di un “intimo rapporto con gli smartphone”, cosa che ha sostanzialmente confermato le indiscrezioni secondo le quali saranno svelati i nuovi Moto X e Moto G, ma non è detto che trattandosi di un evento interamente dedicato ai cellulari, non vedano la luce anche altri modelli. Alcuni media americani, inglesi e brasiliani, hanno ricevuto un invito da parte di Motorola che riporta le indicazioni X6X o XGX. Da queste etichette, dunque, si evincerebbe un ulteriore conferma in merito al fulcro dell’evento, ossia la presentazione di Moto X e Moto G. Maggiori attese le desta il primo dispositivo, che secondo le indiscrezioni più accreditate avrà uno schermo da 5,2 pollici e un processore Snapdragon 808. Per di più, entrambi i nuovi dispositivi, saranno personalizzabili dal punto di vista del design in modo che ciascuno possa realizzare la scocca a propria immagine e somiglianza.