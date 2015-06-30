Motorola Moto G 2015 anticipazioni e immagini

Il nuovo Motorola Moto G 2015 è uno dei prodotti più attesi per l'anno in corso. Alcuni leak sono pervenuti oggi alla redazione di TechnoBuffalo rivelando quello che potrebbe essere l'aspetto esteriore del nuovo Motorola Moto G 2015 ed alimentando ulteriormente i rumors su questo smartphone. Secondo quanto i leak lasciano intravedere ci sarebbe una diversa disposizione della telecamera, collocata su un asse verticale alla cui estremità inferiore compare in modo meno appariscente rispetto alla versione precedente il logo Motorola. Sotto la telecamera si intravede il flash. Il dorso sembra anche essere rifinito con delle scanalature diagonali forse per una maggiore presa, ma potrebbe anche essere semplicemente un effetto fotografico dell'immagine che ritrae il prodotto. La telecamera frontale appare più spostata sulla destra rispetto alla posizione del modello precedente. La terza generazione di Motorola Moto G porta il nome in codice Osprey o modello XT1540. Non si hanno ancora molte conferme su quella che potrebbe essere la dotazione tecnica, ma alcuni sostengono che sarà equipaggiato con un processore Snapdragon 410, 1GB di Ram e uno schermo da 5 pollici 1280x720px. La camera frontale potrebbe essere da 13MP e quella per i selfie da 5MP. Si rumoreggia di 8GB di storage ed il supporto LTE. In ogni caso per adesso si tratta solo di supposizioni. Le immagini mostrate sono solo dei leak ed il prodotto finale potrebbe anche differire molto da quello oggetto di anticipazioni in questi giorni. Non c'è una data ufficiale per il debutto sul mercato del Motorola Moto G 2015 ma il modello precedente è giunto a Settembre dunque è possibile la nuova versione giunga in un periodo analogo.