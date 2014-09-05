Motorola Moto 360 la presentazione ufficiale
di Redazione
05/09/2014
It's almost time! Starting at 1AM CT (Sep. 5), check back here as we start unveiling the new portfolio of Moto products...
— Motorola Mobility (@Motorola) 4 Settembre 2014
a cui ha fatto seguito quest'altro tweet
…And, join us at 1:30 PM CT on Sep. 5 for our "First Look" live Q&A (post questions now using #askmoto). The details: http://t.co/IFCD6MSPSS — Motorola Mobility (@Motorola) 4 Settembre 2014
In buona sostanza Join Lauren Gellman direttore Marketing di Motorola ha decretato: amici miei state pure ad aspettare perché tanto ci vuole ancora un po'
Per cui noi effettivamente stiamo qui ad aspettare. In alto in questo stesso articolo c'è il video attraverso il quale si dovrebbe poter seguire l'evento in diretta streaming. L'hashtag #askmoto è già lanciato e noi vi aggiorneremo immantinente, appena anche la sola ombra di un Moto 360 , di un G2 o un X+1 dovesse fare capolino dal quartiere generale di Chicago.
