Motorola Moto 360 la presentazione ufficiale

Redazione Avatar

di Redazione

05/09/2014

Così, oggi tutti gli occhi erano puntati su Motorola. Oggi era il 4 Settembre, il giorno tanto atteso in cui ci si aspettava il debutto ufficiale del Motorola Moto 360, del Motorola Moto X+1, Moto G2. Ed in effetti il debutto c'è stato, ovvero forse per quello che è dato sapere c'è stato. Sembrerebbe che Motorola abbia tenuto una serie di briefing molto veloci e riservati con alcuni giornalisti ben selezionati. Niente di pubblico insomma, niente da dare in pasto alle masse ansiose e frementi di poter vedere i nuovi gioiellini di Motorola. Come sia possibile che nessuno dei pochi giornalisti invitati abbia lasciato trapelare nulla di quello che è successo nelle stanze del palazzo resta ancora per noi un mistero. Si sa che i giornalisti non sono esattamente una razza che sa mantenere un segreto, a meno che un NDA molto ma molto ben controllato non li leghi mani e piedi con nodi molto stretti, oppure che realmente oggi nel palazzo di Motorola non sia successo nulla e magari ci stiamo immaginando tutto. Comunque quello che è successo il 4 Settembre lo sapremo solo domani. Ed in effetti quello che c'è di solido, tangibile e verificabile è questo tweet:   a cui ha fatto seguito quest'altro tweet In buona sostanza Join Lauren Gellman direttore Marketing di Motorola ha decretato: amici miei state pure ad aspettare perché tanto ci vuole ancora un po' Per cui noi effettivamente stiamo qui ad aspettare. In alto in questo stesso articolo c'è il video attraverso il quale si dovrebbe poter seguire l'evento in diretta streaming. L'hashtag #askmoto è già lanciato e noi vi aggiorneremo immantinente, appena anche la sola ombra di un Moto 360 , di un G2 o un X+1 dovesse fare capolino dal quartiere generale di Chicago.  
