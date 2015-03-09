Caricamento...

Mobile: un miliardo di nuovi abbonati previsti per il 2020

Redazione Avatar

di Redazione

09/03/2015

GSMA, l'associazione degli operatori mondiali di telecomunicazione ha appena rilasciato il rappporto 2015 sull'andamento dell'economia Mobile. I dati sono impressionanti:

"L'industria del mobile continua a crescere rapidamente con un totale di 3.6 miliardi di utenti mobile alla fine del 2014. Metà della popolazione mondiale ha sottoscritto un abbonamento negli ultimi 10 anni. Un ulteriore miliardo di nuovi abbonati è previsto per il 2020, portando la penetrazione globale del mercato approssimativamente al 60%."
Numeri da capogiro che sottolineano la crescita di un mercato che non conosce crisi. A guidare la speciale classifica della diffusione degli abbonamenti mobile è l'Europa con il 78.9% di utenti attivi. Tuttavia la crescita del mercato europeo fino al 2020 è limitata ad un 3.3%. Grande crescita invece prevista per i paesi dell'Africa subsahariana dove ci si attende un evoluzione di oltre il 10%. diffusione-mobile-nel2020 Il rapporto di GSMA si sofferma sui benefici che il mercato mobile porta direttamente e indirettamente all'economia globale, sottolineando come questo settore possa essere un volano per la crescita economica e l'offerta di lavoro nei prossimi 10 anni:
"L'ecosistema mobile è uno dei principali motori per il progresso economico ed il benessere globale. Nel 2014, l'industria mobile ha generato il 3.8% del PIL globale, un contributo che ammonta a circa 3000 miliardi di dollari di valore economico distribuito attraverso 236 paesi. Questa cifra tiene conto del contributo diretto e indiretto e degli impatti sulla proizione dell'ecosistema mobile, ma non comprende gli effetti socio-economici più ampi. Da adesso fino al 2020 il contributo mobile crescerà ad una velocità maggiore rispetto al resto dell'economia globale contribuendo al PIL globale fino al 4.2%"
Si comprende dunque perché colossi come Facebook e Google, oltre che i tradizionali produttori di hardware, guardino al mobile nei paesi in via d'espansione come ad un bacino di nuovi e potenziali utenti da poter accogliere attraverso una maggiore diffusione della rete internet
