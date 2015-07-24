Home Microsoft Microsoft Send: così l’email si trasforma in chat

di Redazione 24/07/2015

Si chiama Microsoft Send ed è la nuova app che trasforma sostanzialmente l’email classica in una sorta di servizio di messaggistica istantanea. La posta elettronica usata come chat, insomma, per comunicazioni rapide ed immediate con compagni di scuola e colleghi di lavoro. Attualmente, il servizio è disponibile solo in Canada e Usa per gli utenti iOS, ma sarà presto esteso ad altri Paesi e naturalmente ad altre piattaforme, come Android. Microsoft Sen: come funziona? La nuova app di Microsoft è pensata principalmente per colleghi di lavoro o compagni di scuola: consente, infatti, l’invio di messaggi veloci a persone delle quali si ha l’indirizzo di posta elettronica, pur non conoscendo il numero di telefono e non avendo altri contatti di chat. Somiglia molto ad una versione ‘light’ di Microsoft Outlook e funziona con gli account di posta aziendali o scolastici Office 365. Per evitare di recare danno ad ‘Outlook’, che continuerà ad esistere come l’abbiamo sempre conosciuto, Microsoft Send avrà ovviamente funzioni limitate. Tramite l’app, dunque, si potranno leggere solamente i messaggi scambiati, ma non si avrà accesso all’archivio delle proprie email. A conferma dell’uso per il quale Send è stata pensata, Microsoft ha pubblicato delle schermate di esempio che mostrano i seguenti messaggi: "sei in ufficio oggi?"; "non inviare ancora la presentazione". Indiscrezioni in merito all’applicazione erano già trapelate nel mese di maggio scorso con il nome in codice di ‘Flow’: il servizio, però, sembrava essere destinato ad un pubblico più vasto e meno ristretto rispetto a quello di Send.