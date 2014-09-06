Caricamento...

MICA il braccialetto di Intel

06/09/2014

Non c'è più alcun dubbio. La parola magica al cui fascino nessuno può sfuggire è "Wereable", tecnologia da indossare insomma. E se anche Intel che non è che sia proprio nota per avere costruito molti device mobile si lancia in questo mercato vuol proprio dire che ne vedremo delle belle nei prossimi anni. In ogni caso il primo Wereable di Intel è un braccialetto: MICA My - Intelligent Communication Accessory. Ma non è un braccialetto comune. È un vero e proprio accessorio di moda progettato insieme ad Opening Cerimony ma con le caratteristiche di un vero e proprio braccialetto hi-tech Il braccialetto sarà disponibile in due versioni, una in pelle nera adornato con perle e uno in bianco adornato con ossidiana. In tutti e due i casi ci sarà un display curvo in vetro zaffiro. [caption id="attachment_1238" align="alignright" width="682"]Il braccialetto di MICA Il braccialetto di MICA costruito con Open Ceremony è un vero accessorio di Moda[/caption] Le caratteristiche tecnihe non sono ancora state divulgate, ci saranno sicuramente tutte le notifiche per le email, gli sms etc ma il resto ancora vaga in un territorio oscuro, è probabile la ricarica Wireless. Negli Stati Uniti sarà disponibile per la fine di quest'anno. Per l'Italia non ci sono ancora previsioni.

