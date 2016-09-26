Maker Faire Rome, arriva R1 il robot umanoide di IIT
26/09/2016
26/09/2016
L’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) sarà presente alla Maker Faire di Roma. L'evento si svolgerà dal 14 al 16 ottobre e vedrà la partecipazione di Giorgio Metta, Vicedirettore scientifico di IIT e ideatore di R1, un robot umanoide. https://www.youtube.com/watch?v=TBphNGW6m4o
R1, il nuovo robot domestico a Maker Faire RomeR1 sarà il protagonista dello spazio espositivo e il pubblico dell'evento potrà incontrarlo e parlare con i suoi creatori. Si tratta del primo robot pensato per applicazioni in ambito domestico e professionale. Con la sua altezza variabile (va dai 20 cm fino a 1 metro e 25 cm), R1 è nato solo dopo 16 mesi di progettazione. La particolarità di R1 è data dal suo corpo allungabile: le sue braccia si possono estendere di 13cm in avanti, per raggiungere oggetti lontani. Il robot pesa 50 kg, ed è stato costruito in plastica e fibra di carbonio. R1 è inoltre munito di una batteria che gli garantisce una piena autonomia per circa 3 ore. Il suo scopo sarà quello di lavorare in ambienti domestici e professionali, nei quali si spera venga commercializzato nei prossimi 12-18 mesi. I visitatori interessati a saperne di più possono inoltre partecipare all'evento “Generazione Umanoide: i robot nella vita quotidiana” in programma alla Fiera per il giorno 16 ottobre alle ore 14.00.
IIT, le applicazioni della robotica su larga scalaR1 non è l'unico robot nato in casa IIT; sono infatti 8 in totale i nuovi "figli" nati nella Fondazione, tra cui:
- iClub, il robot bambino per gli studi sull'intelligenza artificiale
- WALK-MAN, il robot dedicato all’intervento in situazioni di emergenza
- CoMan, per lo sviluppo di alte performance biomeccaniche
- R1, il robot degli ambienti domestici
- HyQ, il robot animaloide per la perlustrazione di ambienti alterati in seguito a disastri naturali o di origine umana.
- PLANTOID, il robot che imita il comportamento delle radici delle piante ed è in grado di leggere lo stato di salute del suolo.
