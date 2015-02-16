LG aveva già provato a mettere in gioco uno smartwatch in grado di competere con il Motorola Moto 360
e lo aveva fatto in tempi non sospetti, quando cioè la sfida si giocava sulle forma circolare dei nuovi SmartWatch. Così LG aveva provato a sfidare il Motorola Moto 360 presentando LG G Watch R
fra i pochi smartwatch a fregiarsi della prestigiosa forma circolare. Ora LG sembra pronta a sferrare un nuovo deciso attacco sul terreno degli Smartwatch fashion e lo fa con LG Watch Urbane
modello totalmente in metallo e con cinturino in pelle pronto per essere indossato da un pubblico decisamente esigente in fatto di accessori alla moda.
[gallery size="medium" ids="4503,4504,4505,4506,4507,4508,4509,4510,4511"]
L'LG Watch Urbane sarà presentato nel corso del MWC 2015
nelle due versioni color oro e argento. Sotto il vestito di lusso, L'LG Watch Urbane non cambierà molto il proprio motore. Non sono previste evoluzioni tecnologiche rispetto ai predecessori LG G Watch e LG G Watch R.
Il display è un P-OLED da 1.3 pollici ovviamente circolare, l'unica leggera differenza rispetto ai due smartwatch della stessa serie è nella corona che sarà leggermente meno sporgente rispetto agli altri modelli. La batteria rimane da 410 mAh non male per gli attuali standard. Probabilmente vedremo di meglio solo con il rilascio della prossima versione di Android Wear.
Il processore è il solito Qualcomm Snapdragon 400 da 1,3GHz. Previsti 512 MB di memoria LPDDR2 e 4GB di memoria eMMC.
Non è ancora dato sapere nulla sul prezzo, ma è probabile che vista la raffinatezza dei materiali e la decisa svolta verso il fashion questo smartwatch possa avere un costo ragionevolmente più alto di LG G Watch R