LG G4 in Italia dall'inizio di Giugno

18/05/2015

LG aveva annunciato il suo nuovo prodotto di punta l'LG G4 lo scorso Aprile, da oggi LG ha iniziato a distribuire G4 su scala mondiale. Il primo paese a poter disporre sugli scaffali dei negozi il nuovo LG G4 con schermo da 5.5'' sarà la Corea, a seguire ci sarà Hong Kong, la Turchia, la Russa e Singapore. Per l'Europa, il Nord America, ul Sud Est Asiatico, l'Africa, l'America centrale e il Sud America LG ha dichiarato che la distribuzione avverrà nel corso del prossimo mese anche se non ha specificato esattamente in quale data. Dunque per vedere l'LG G4 in Italia dovremo attendere ancora qualche settimana. Juno Cho, presidente e CEO di LG Electronics Mobile Communications Company ha dichiarato:
"L'LG G4 è il nostro smartphone più ambizioso perché è diverso da ogni altro telefono di punta disponibile oggi sul mercato. La nostra visione è creare un nostro insieme di standard senza preoccuparci di quale altra tendenza gli altri telefoni stiano seguendo. Pensiamo di possedere una formula vincente perché le reazioni iniziali al G4 sono tremendamente positive"
[youtube https://youtu.be/PwOwRURHRcQ]

Caratteristiche Tecniche

L'LG G4 arriva sul mercato con un discreto carico di novità. Il nuovo display Quantum IPS da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD da 2560×1440 pixel dovrebbe regalare colori molto più vivi. La fotocamera posteriore con apertura f/1.8 e risoluzione da 16MP è altrettanto attesa dagli utenti. Sempre per la sezione fotografica, la fotocamera frontale è addirittura da 8MP. Completano il quadro un processore 64-Bit Snapdragon 808 6 Core, 3GB di Ram, e 32GB di storage con il supporto di una microSD di dimensioni fino a 2TB. Per la connettività si registrano WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, NFC. Il sistema operativo sarà Android 5.1 Lollipop.

Batteria a lungo termine

Fra i punti di forza di questo LG G4 non si può non citare la batteria da 3.000mAh rimovibile. Secondo quanto dichiarato da LG questa batteria potrebbe tenere in vita lo smartphone per due giorni prima di avere necessità di essere ricaricata. In ogni caso oltre alla possibilità di essere rimossa e sostituita, la batteria è accreditata anche della tecnologia Quick Charge 2.0 che dovrebbe garantire una ricarica di poco meno del 60% in 30 minuti.

Telaio in plastica cover in pelle

Il telaio sarà in plastica, il dorso tuttavia sarà ricoperto da una cover in pelle. Questa soluzione ha il vantaggio di consentire una rapida sostituzione della batteria, anche se non fa la felicità degli amanti dei telai in metallo. Tuttavia i materiali in plastica hanno per molti un fascino anche maggiore di quelli in metallo. Potrebbe dunque non essere del tutto uno svantaggio. Grande enfasi è stata posta sulla cover in pelle prodotta in maniera artigianale con tannini vegetali e con tecniche di lavorazione che richiedono fino a 12 settimane di lavorazione per ciascuna cover. [youtube https://youtu.be/9T9ejKpcunE]

Per gli amanti di Google

Oltre a questo l'LG G4 porta in dote alcune caratteristiche che saranno gradite agli amanti di Google. Chrome sarà il browser di default. Lo Smartphone sarà già equipaggiato per supportare chromecast e ci saranno preinstallate anche le app per la produttività di Google.

Prezzi

Il prezzo per l'Europa sarà di 699.90€, per i colori argento, bianco, marrone, nero e rosso. Dunque l'LG G4 si va a posizionare nella fascia di prezzo del Samsung Galaxy S6 mentre il Galaxy S6 edge è leggermente più costoso.
