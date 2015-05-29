Home Gadget e Curiosità Lenovo: smartphone con proiettore e nuovo smartwatch

di Redazione 29/05/2015

Durante il Tech World di Pechino, Lenovo ha presentato due importanti concept oltre ai nuovi notebook e tablet: si tratta dello smartphone Smart Cast e dello smartwatch Magic View. Il colosso asiatico sta lavorando da tempo a questi due nuovi dispositivi, che dovrebbero finire sul mercato nei prossimi anni rivoluzionando per certi versi l’esperienza utente. Per quel che riguarda il Lenovo Smart Cast, si tratta di uno smartphone dotato di un proiettore laser in grado di mostrare su qualunque tipo di superfice foto, video, ma anche tastiere e altre interfacce di gestione. Dispone di un modulo da 34x26x5 millimetri in grado di fornire due tipi di esperienze utente: Wall e Surface. Come indicano le denominazioni stesse, la prima modalità consente di proiettare su un muro, mentre nl secondo caso appare un display touch su una superfice piana, come un tavolo. Si tratta di una tecnologia già esistente in commercio, ma fin qui non associata all’integrazione con dispositivi come gli smartphone. Con lo Smart Cast si potrà lavorare e giocare con un’esperienza che fin qui nessun dispositivo ha ancora offerto. Lenovo Smart Cast è ancora un prototipo e sia a livello estetico, sia di caratteristiche tecniche, potrebbe subire diverse modifiche prima dell’immissione sul mercato. L’altro concept mostrato da Lenovo al Tech World di Pechino è Magic View: ad un primo acchito sembra uno smartwatch come tanti altri, ma tra il cinturino e il quadrante nasconde un Virtual Interactive Display. È una soluzione brevettata per prima dalla stessa Lenovo, che dovrebbe risolvere un limite proprio degli smartwatch, ossia le dimensioni ridotte dello schermo. Sfruttando la riflessione ottica, infatti, Magic View offre immagini virtuali che sembrano all’utente 20 volte più grandi. Alla base vi è la stessa idea di SmartCast, ma vi è ancora tanto da lavorare a livello di miniaturizzazione dei componenti per evitare che lo smartwatch sia troppo ingombrante.